Saranno Nicola Conte, Tommaso Paradiso, e L’Anima del Jazz (Jan Garbarek con Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini) ad inaugurare il primo weekend del festival della musica senza confini, rispettivamente il 22, 23 e 24 luglio presso i Laghi di Fusine, uno dei luoghi di maggior valore naturalistico dell’intera catena alpina, situato all’interno del comprensorio del Tarvisiano, di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia.

Un programma ricco e articolato che mette in correlazione la musica dal vivo con gli aspetti culturali e naturalistici del territorio, con l’intento di valorizzare la musica come forma di cultura e mezzo di comunicazione in grado di arricchire ed essere compreso da tutti, capace di andare oltre i confini etnici, linguistici, sociali e politici. Non a caso, non esistono delimitazioni per quanto riguarda il genere musicale o l’appartenenza sociale e geografica degli artisti coinvolti.

Nicola Conte: Dj e compositore, precedentemente ospite del Festival, nelle sue produzioni riesce a fondere jazz, soul e bossa nova con maestria. La sua passione per il jazz lo accompagna dagli esordi, a cui collega le sue produzioni più strettamente legate alla musica afroamericana. Non ha mai smesso di produrre e collaborare con artisti e colleghi, mischiando sonorità tipicamente italiane, con legami con il mondo del cinema e influenzate da jazz, bossa nova e psichedelia, portando sempre la musica ovunque andasse. I suoi remix ci faranno ballare come mai!

Tommaso Paradiso: per la prima volta sarà ospite del festival con l’unico concerto acustico del suo tour estivo. Cantautore romano classe 1983, debutta con il gruppo “The Giornalisti” per poi intraprendere la carriera da solista con l’album Space Cowboy: un disco dal suono analogico, che rivela due ispirazioni per il cantautore romano sintetizzate nel titolo: da un lato il legame con la terra, la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio.

Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini sono le star mondiali della scena jazz, musicale strumentale, che per la prima volta si esibiranno tutti assieme sullo stesso palco, in questa produzione esclusiva ideata dal No Borders Music Festival, dando vita a un concerto davvero unico ed esclusivo.

Il No Borders Music Festival è anche strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, diventando grazie a Ein Prosit Summer Edition, evento enogastronomico giunto ormai alla terza edizione, che rappresenta una vetrina delle migliori selezioni di prodotti e di proposte di chef nazionali ed internazionali di assoluto prestigio, un’esperienza esclusiva che permette agli ospiti di sperimentare una cucina fusion che mette in campo prodotti di nicchia della zona reinterpretati attraverso la competenza dei più rinomati chef stellati italiani.

Venerdì 22 luglio

Ore 19.00 – Nicola Conte Dj Set @ Datizio E Caio – Tarvisio

Ore 20:00 – Eugenio Boer (Bu:r) & Luigi Taglienti (IO) @ Golf Club Tarvisio

Sabato 23 luglio

Ore 14.00 – Tommaso Paradiso @ Laghi Di Fusine

Ore 19.00 – Nicola Conte Dj Set @ Golf Club Tarvisio

Ore 20:00 – Ariel Hagen (Saporium. 1 Stella Michelin) & Fabio Curreli (AlpiNN) @ Hotel Ristorante Edelhof

Ore 20:00 – Giancarlo Morelli (Morelli Ristorante) & Giuseppe Rambaldi (Cucina Rambaldi) @ Golf Club Tarvisio

Ore 20:00 – Eugenio Boer (Bu:r) @ Ristorante al Buon Arrivo

Ore 20:00 – Michelangelo Mammoliti @ Hotel Ristorante Edelhof

Domenica 24 luglio

Ore 14.00 – L’ Anima Del Jazz (Jan Garbarek -Trilok Gurtu Paolo Fresu – Carlo Cantini) @ Laghi Di Fusine

Ore 20:00 – Riccardo Gaspari (Ristorante SanBrite, 1 Stella Michelin) @ Hotel Ristorante Edelhof

Altri articoli di musica su Dietro La Notizia

https://www.einprosit.org/home-summer/

www. nobordersmusicfestival.com