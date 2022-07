In autunno la Grande Arte torna al Cinema con

La bellezza ideale della Firenze di Botticelli,

L’impero del colore della Venezia di Tiziano,

L’incanto del nord con gli amori e i fantasmi di Munch

Da ottobre nelle sale tre nuovi docu-film per un viaggio attraverso i musei d’Europa

alla scoperta dei capolavori di tre geni dell’arte di tutti i tempi

La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital torna nelle sale italiane con tre nuovi titoli che spazieranno dal Rinascimento fiorentino, con le linee sinuose di Botticelli, al Cinquecento di Tiziano con l’energia vivace e immediata dei colori “dell’emporio veneziano”, sino ad arrivare al Nord di Edvard Munch, in perenne oscillazione tra passato e presente, amori e tormenti, donne vampiro, troll e ninfe, ossessioni e spiriti.

La Grande Arte al Cinema è un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital.

Per l’autunno 2022 la Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.

LA GRANDE ARTE AL CINEMA

Autunno 2022

3, 4, 5 ottobre

TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE

7, 8, 9 novembre

MUNCH. AMORI, FANTASMI E DONNE VAMPIRO

28, 29, 30 novembre

BOTTICELLI E FIRENZE. LA NASCITA DELLA BELLEZZA

Tutti i titoli della Grande Arte al Cinema possono essere richiesti anche per speciali matinée al cinema dedicate alle scuole.

Per prenotazioni: progetto.scuole@nexodigital.it, tel 02 805 1633

www.nexodigital.it

Per altre notizie relative al tema Cinema Dietro la Notizia