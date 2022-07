Il grandioso tour di 36 date farà tappa anche in Italia per due show sold out

Il 10 e 11 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

Dopo i due rinvii dovuti alla pandemia di Covid-19 l’attesissimo Rhapsody Tour di Queen + Adam Lambert ha finalmente iniziato il suo viaggio che lo sta portando con enorme successo di pubblico e di critica in tutta Europa, inclusi i due spettacoli italiani del 10 e 11 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il nostro principale ringraziamento va al pubblico italiano, che ha pazientemente aspettato trasmettendo la propria fiducia all’Artista e al Promoter.

Entrambi i concerti sono sold out sui circuiti di biglietteria ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; come sempre chiediamo al pubblico di NON rivolgersi a siti di Secondary Ticketing

Ricordiamo a chi fosse già in possesso dei biglietti per i concerti inizialmente programmati per domenica 24 maggio 2020 e domenica 23 maggio 2021 che tali biglietti sono validi esclusivamente per il concerto di lunedì 11 luglio. Non saranno possibili cambi di data.

Come da normativa vigente, i biglietti sono nominali per l’utilizzatore. Le procedure di cambio nominativo sono già aperte sui circuiti di biglietteria ufficiali; sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per ogni biglietto fino alle 15 dell’8 luglio (per il concerto del 10 luglio) e fino alle 15 del 9 luglio (per il concerto dell’11 luglio).

Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli incluse eventuali disposizioni inerenti alle misure anti-contagio Covid-19. Invitiamo in ogni caso gli spettatori ad arrivare sul posto con un congruo anticipo, in modo da poter consentire lo svolgimento di tutti i controlli.

Sarà disponibile per il pubblico un servizio navetta dalla Stazione Centrale di Bologna all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, effettuato tramite i bus della linea 975 ogni 15 minuti dalle 17 alle 20 e poi a partire dalla fine del concerto per il ritorno in Stazione Centrale. Il titolo di viaggio di cui dotarsi per accedere al servizio è il biglietto A/R da 5 euro e non sono validi altri titoli di viaggio Tper (né area urbana Bologna né extraurbana). In partenza da Stazione verso Unipol Arena il titolo è disponibile presso le biglietterie della stazione ferroviaria, sull’app Roger e utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo. In partenza dall’Unipol Arena al termine dell’evento, se non se ne è già dotati, il titolo è disponibile sull’app Roger, utilizzando una carta bancaria con il validatore contactless a bordo, oppure acquistandolo da addetti alla vendita presenti alla fermata (in via Gino Cervi) esclusivamente mediante carta bancaria (no contante).

