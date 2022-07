Dopo aver superato le 550.000 visualizzazioni per l’ultimo singolo “Un Attimo” ft. Space One, da venerdì 29 luglio, è disponibile in radio, sulla piattaforme streaming e in digital download “FUOCO E CENERE”, il nuovo brano della band umbra FRAMMENTI (udsc.lnk.to/fec).

“FUOCO E CENERE” è un brano che parla di chi per sentirsi vivo sfida le proprie paure e le proprie ansie. È il “non ne posso più” che urli quando arriva la consapevolezza che, anche questa volta, correre non è stato abbastanza. Nonostante tutto, però, non ti fermi e scegli di riprovarci, di rialzarti come una fenice che risorge dalle ceneri, perché non ha senso «mollare se l’alternativa è solo poter vivere a metà».

Frammenti è una band umbra composta da Simone Federici (voce), Eugenio Maglio (basso) e Federico Maracaglia (chitarra e sintetizzatori). La loro musica varia dal rock al pop, dal rap alla più recente future bass.

