È in rotazione radiofonica e già disponibile in digitale “SNAP”, la hit virale del momento di ROSA LINN, la talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022.

Il brano, il più ascoltato in streaming a due mesi dall’Eurovision con un trend di più di 1 milione di stream giornalieri su Spotify, sta scalando tutte le classifiche mondiali: ha raggiunto la Top 5 delle classifiche Viral Italia e Viral Globale di Spotify, la Top 20 della classifica globale di Shazam, la Top 30 della classifica globale di Spotify ed è presente in più di 40 playlist di Spotify.

A questo link è disponibile il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=gVqGKkm7xBE.

Rosa Linn sta diventando la prima artista musicale armena al mondo e la prima producer donna dell’Armenia. La ventunenne, che vive nel suo Paese natale con la madre, spiega “[In Armenia] devi far tutto da solo, dall’organizzare concerti a trovare il pubblico… tutto senza agevolazioni e sponsor, perché non ci sono nè infrastrutture nè un’industria musicale. Avevo paura di non riuscirci, ma non ho rinunciato al mio sogno“.

