Roberto Angelini e Fiori Rari presentano “Fiori Rari – Storia romantica di un’etichetta indipendente”, la serie di eventi che, a partire dall’8 luglio, vedranno sul palco Roberto Angelini, Pier Cortese e Luca Carocci raccontare con musica e parole la propria storia artistica intrecciandola con quella della label indipendente fondata da Angelini.

“Fiori Rari – Storia romantica di un’etichetta indipendente”

Uno spettacolo di musica raccontata che guiderà lo spettatore alla scoperta della nascita e dello sviluppo di un’etichetta indipendente, attraverso storie, aneddoti e canzoni: partendo dalla fine degli anni novanta, la seconda scuola romana, i tormentoni dei primi duemila, fino ad attraversare tutta la parabola della musica indie, da quella di nicchia fino al successo dell’indie pop.

Sul palco, che per l’occasione diventerà un salotto, si alterneranno le storie e le canzoni dei nostri protagonisti.

Quella di FioriRari è un’esperienza unica nel suo genere avendo offerto uno spazio di libertà ai suoi artisti, una specie di trincea dove proteggersi dalle insidie del mercato imprenditoriale, preferendo sempre un’attitudine artigianale del fare i dischi.

Attraverso questo spettacolo si conosceranno meglio le storie dei “dietro le quinte” della musica e si capiranno le motivazioni che giustificano la necessità di uno spazio creativo indipendente.

I PROTAGONISTI

Protagonisti delle serate Roberto Angelini, Pier Cortese e Luca Carocci, che in alcune occasioni condivideranno il palco anche con Alessandro Pieravanti, voce narrante e percussionista de Il Muro del Canto, il cui ultimo disco è appena uscito per l’etichetta Fiori Rari segnando l’ingresso del gruppo di culto romano all’interno del collettivo nato da Roberto Angelini.

Autore, chitarrista e produttore, con una carriera televisiva ormai quasi decennale – dapprima su Rai3 con “Gazebo” poi su La7 con “Propaganda Live” – che ha consacrato la sua popolarità, Roberto Angelini ha attraversato la musica italiana in moltissimi modi e realizzato infinite collaborazioni con numerosi artisti, affiancando alle proprie produzioni anche una prolifica attività autoriale che lo ha portato a scrivere canzoni per artiste come Elodie ed Emma Marrone, per la quale firma anche il brano “Calore” con cui la cantante vince il talent “Amici” nel 2010. Con l’etichetta Fiori Rari pubblica, tra gli altri, anche il primo disco di Margherita Vicario, del quale è produttore artistico.

È uscito il 26 novembre 2021 il suo ultimo disco intitolato “Il cancello nel bosco”.

Artista poliedrico e versatile, Pier Cortese in venti anni di carriera ha attraversato la scena musicale contemporanea in molti modi: dalla partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2007 con il brano “Non ho tempo”, alla composizione di colonne sonore, fino alla prolifica attività di autore e produttore artistico che lo ha portato a collaborare con personaggi del calibro di Fabrizio Moro, Marco Mengoni, Simone Cristicchi, Mondo Marcio e molti altri. Tra le firme più recenti e importanti, quella di co-produttore dell’ultimo disco di Niccolò Fabi, “Tradizione e Tradimento”, che ha seguito anche in tour nell’estate del 2021.

La sua ultima pubblicazione, “Come siamo arrivati fin qui”, è uscita il 5 novembre 2021 per Fiori Rari.

Autore, musicista, produttore e compositore – tra le ultime colonne sonore realizzate le musiche originali del film “Va Bene Così” (2021) di Francesco Marioni – Luca Carocci è un cantautore evocativo e mai scontato, la cui scrittura delicata e sognante si muove tra suoni caldi e avvolgenti. Il suo ultimo disco “Serenata per chi è nervoso”, uscito per Fiori Rari il 15 ottobre 2021, arriva dopo l’ottimo riscontro del precedente lavoro “Missili e Somari” (Fiori Rari 2016) che vedeva la produzione esecutiva di Pietro Sermonti e quella artistica di Filippo Gatti. Negli anni ha collaborato inoltre con musicisti e artisti come Roberto Angelini, Margherita Vicario, Fabio Rondanini, Francesco Forni, Bianco.

Voce narrante e percussioni de Il Muro del Canto con 5 dischi pubblicati dalla band, Alessandro Piervanti è autore di tre libri, il primo uscito per Goodfellas Edizioni “500 e altre storie”; il secondo “Mestieri”, autoprodotto come instant book; il terzo come co-autore di Roberto Recchioni in “Roma Sarà distrutta in un giorno” edito da Feltrinelli Comics.

Ha realizzato per Radio Sonica di Roma, un format scritto, ideato e condotto, dal titolo “Raccontami di te”.

È co-autore del brano “7 Vizi Capitale”, sigla della serie TV Suburra distribuita tramite Netflix in 190 paesi. Con un’esperienza quindicennale nel settore cultural,e ha all’attivo oltre 500 spettacoli come musicista, attore, performer e autore.

