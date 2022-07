“Cari fottutissimi amici” il nuovo album dei The Zen Circus

The Zen Circus in tour per presentare nuovo album “Cari fottutissimi amici”

13 luglio Prato – Centro Pecci Summer Live 2022

14 luglio Padova – Sherwood Festival

16 luglio Taranto – Cinzella Festival

21 luglio Roma – Villa Ada Festival

24 luglio Cassano Magnago (VA) – Woodoo Fest

25 luglio Treviso – Suoni di Marca Festival

13 agosto Pineto (TE) – Pinetnie Moderne 2022

20 agosto Tonale – Ponte di Legno (TN) – Water Music Festival

02 settembre Torino – Pinewood

THE ZEN CIRCUS in tour per presentare il nuovo album “CARI FOTTUTISSIMI AMICI”, uscito lo scorso 27 maggio ed entrato, nella settimana di uscita, direttamente al 3° posto della classifica dei Vinili più venduti in Italia secondo Fimi/Gfk e al 6° posto della classifica dei CD e Vinili più venduti su Amazon.

Per l’uscita del disco, la band è stata intervistata dal TG3 nazionale e da Sky Tg24, oltre che nell’edizione regionale Toscana del TGR Rai, ed è stata ospite in diverse trasmissioni radiofoniche, tra cui Summer Camp in onda sub Radio Deejay, Rai Radio1 Music Club, Rai Radio2 Social Club, Rai Radio2 Le Lunatiche, Rai Radio Live Frame, ottenendo ottimi riscontri da parte della stampa che ha dedicato ampie interviste e recensioni sulle pagine di testate nazionali come Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Il Mattino, Vanity Fair, Tv Sorrisi e Canzoni, Rockol, Billboard, Rockit, Film Tv e molte altre.

Da sempre guidati da una forte urgenza di esprimersi dal vivo che li ha portati negli anni a realizzare oltre mille concerti in tutta Italia e all’estero e dopo il tour indoor che li ha visti finalmente riappropriarsi del palco e del rapporto con i propri fan che da oltre 20 anni seguono la loro intensa attività live, gli Zen Circus sono attualmente impegnati a celebrare quest’ultima uscita dal vivo, con date in programma nei principali festival estivi.

In oltre due decenni di musica, con una lunga carriera che conta 14 pubblicazioni discografiche, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, The Zen Circus continuano a rinnovarsi, rimanendo una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.

Per la prima volta negli oltre 20 di carriera, la band dà alle stampe un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, facenti parte del mondo della musica e non solo.

THE ZEN CIRCUS PARLANO DEL NUOVO ALBUM “CARI FOTTUTISSIMI AMICI”

“Cari Fottutissimi Amici” è un disco in libertà. Libertà di passare dal crossover al pop, dall’ambient al rock, dalla psichedelia all’elettronica, Il tutto mano nella mano ad amici di vecchia data ed artisti che ci hanno appassionato nel tempo più o meno recente. Questo disco è una giostra, un tagadà, un autoscontro. Qualcuno si divertirà da matti, qualcun’altro si sentirà male, altri non saliranno su alcune giostre, ma noi – veri e propri giostrai – amiamo questo luna park.

