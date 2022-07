“Lontano”, nuovo disco del cantautore salentino Massimo Donno

MASSIMO DONNO

LONTANO

SQUILIBRI EDITORE

Una riflessione in musica sul tempo nelle sue varie declinazioni per la quarta prova discografica di una delle espressioni più originali della scena salentina, in un progetto intimo e discreto ma con un respiro corale grazie ai numerosi ospiti tra i quali Nabil Bey, Mariella Nava, Redi Hasa, Gabriele Mirabassi, Daniele Sepe e Musica nuda.

Nel contesto di un frastagliato paesaggio meridiano, tra smaglianti pieghe di colore e più sommesse piaghe di un atavico dolore, piccole storie narrano di lavoro e solitudine, di separazioni anche forzate e di un difficile rapporto tra generazioni che vivono in modo differente il senso d’appartenenza.

Le sonorità sono figlie di queste storie e di questi territori. “Lontano” evoca così sapori mediterranei senza mai ostentarli, combinandoli con profumi che arrivano dal nord dell’Africa come dalle sponde balcaniche, sulle note di un violino o anche sul soffio del vento di libeccio.

Un disco intimo e raccolto che acquista un respiro corale grazie ai numerosi ospiti che hanno accolto con entusiasmo la “chiamata” di un musicista del quale apprezzano la discrezione e il garbo di altri tempi che custodiscono un’ispirazione poetica e musicale di grande originalità e di rara forza espressiva.

Come opportunamente scrive Mariella Nava nelle pagine introduttive dell’elegante booklet «la riservatezza della penna delinea piano ogni curva e la voglia di penetrare l’animo graffia in un crescendo lo spartito»: in questo modo, di brano in brano, si evidenzia come si possa «fare musica con i colori», «cantare con i silenzi, le pause e i respiri dilatati», fino a «volare con ali fatte di parole» ma intrecciate a ritmi ed armonie di grande eleganza.

