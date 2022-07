Bari in Jazz – XVIII Edizione – Dal 16 luglio al 20 agosto

Dal 16 luglio al 20 agosto si svolgerà la XVIII edizione di Bari in Jazz, uno degli eventi più attesi della stagione estiva dei concerti in Puglia.

Come sempre organizzato dall’associazione Abusuan, sul palco del festival metropolitano si alterneranno nomi importanti che affondano le proprie radici nel jazz nel senso più alto e ampio del termine; è del resto nel dna di questo genere musicale essere continuamente terreno di commistione che mette insieme diverse culture e stili, per confluire in qualcosa di diverso, di originale, di imprevisto.

Sui palchi delle molte e suggestive location troveremo dunque Omar Sosa e Seckou Keita, Justin Adams, una inedita Nina Zilli insieme alla “special band” di Raffaele Casarano, ma anche un artista di fama mondiale come Ludovico Einaudi, la rivelazione e vincitrice di un Grammy Award Arooj Aftab, l’ex Dire Strais Alan Clark, le sperimentazioni degli electric Sheep, il progetto Astrolabio Mistico Godard / Ottaviano / Tarantino, l’energia e la poesia di Cristina Donà e molto altro da ascoltare e vedere.

Un programma fitto di concerti che Bari in Jazz presenta, in alcuni casi unendo le energie come la partnership con note Divine Wine & Music Festival di Tricase e la collaborazione, ormai consolidata, con la Festa del Mare di Bari.

Sempre nell’ottica di sviluppo e valorizzazione del territorio anche la partnership con Il Bar Project, che si occuperà del food & beverage dell’area del Minareto della Selva di Fasano tutti i giorni a partire dalle 18,30 con aperitivi e dj set.

Nato come evento dal chiaro richiamo al jazz tanto da averlo nel nome, BARI IN JAZZ negli anni si è evoluto, ampliando la propria proposta e includendo spettacoli di grande qualità che sono sconfinati in territori di musiche diverse, e divenendo, a tutti gli effetti, un evento che ogni anno richiama in Puglia migliaia di appassionati di quella che è definita “World Music”; artisti provenienti dai quattro angoli del mondo portano la propria storia, la propria poetica, il proprio suono sui palchi sparsi nei numerosi comuni dell’area barese e brindisina.

BARI IN JAZZ è un festival metropolitano, reso tale grazie al prezioso contributo e collaborazione della Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Tricase.

PROGRAMMA BARI IN JAZZ 2022

16/07/2022

AYOM – Piazza Pisanelli -Tricase (LE)

Data in partnership con Note Divine Wine & Music Festival

Ingresso libero

17/07/2022

AYOM Piazza Garibaldi – Monopoli (BA)

Ingresso TBC

22/07/2022

JOSCHO STEPHAN TRIO – Largo Sant’Angelo – Tricase (LE)

Data in partnership con Note Divine Wine & Music Festival

ingresso 15 euro + diritto di prevendita

22/07/2022

MICAH P HINSON – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 15 euro + diritto di prevendita

23/07/2022

JOSCHO STEPHAN TRIO – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 15 euro + diritto di prevendita

23/07/2022

OMAR SOSA & SECKOU KEITA TRIO – Largo Sant’Angelo- Tricase (LE)

Data in partnership con Note Divine Wine & Music Festival 20 + diritto di prevendita

24/07/2022

OMAR SOSA & SECKOU KEITA SUBA TRIO – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 20 euro + diritto di prevendita

27/07/2022

JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE – Atrio Palazzo De Mari – Acquaviva delle Fonti (BA)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

29/07/2022

RAFFAELE CASARANO SPECIAL BAND feat. NINA ZILLI – Piazza S.M.G. Laselva – Polignano a Mare (BA) da 15 euro + diritto di prevendita

02/08/2022

AROOJ AFTAB – Piazza San Nicola – Bari

In collaborazione con Festa del Mare 2022

Ingresso gratuito

05/08/2022

GAETANO PARTIPILO E BOOM COLLECTIVE – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

06/08/2022

ALAN CLARK (Dire Straits) – Minareto – Selva di Fasano (BR) opening Marea

Ingresso 15 euro + diritto di prevendita

07/08/2022

T.U.U.P & DINNER PARTY – UK- ITALY Special project – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

09/08/2022

MICHEL GODARD & OTTAVIANO TARANTINO – ASTROLABIO MISTICO Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

10/08/2022

ALLE RADICI DEL CANTO Feat. CLAUDIO CARBONI – RADICANTO opening Meschino Minareto – Selva Di Fasano (BR)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

11-12/08/2022

LUDOVICO EINAUDI – UNDERWATER – Parco Rupestre Lama D’antico – Fasano (BR)

Ingresso da 46 euro + diritto di prevendita

14/08/2022

DONATELLO D’ATTOMA FEAT FULVIO SIGURTÀ – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 10 + diritto di prevendita

16/08/2022

REDI HASA BALLAKÉ SISSOKO – Minareto – Selva di Fasano (BR)

Ingresso 12 euro + diritto di prevendita

18/08/2022

CRISTINA DONA’ – Piazzetta Della Torre – Torre a Mare (BA)

In collaborazione con Festa del Mare 2022 – Ingresso gratuito

19/08/2022

ELECTRIC SHEEP COLLECTIVE – Castello Caracciolo – Sammichele di Bari (BA)

Ingresso 10 euro + diritto di prevendita

20/08/2022

WALLIS BIRD – Minareto – Selva di Fasano (BR) opening RBSN

Ingresso 15 euro + diritto di prevendita

INFO PER IL PUBBLICO

Tel: +39 366 339 7036

SITO UFFICIALE

https://www.bariinjazz.it

PREVENDITE ONLINE:

WWW.TICKETONE.IT

WWW.CIAOTICKETS.COM

