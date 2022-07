3BEE – ” The great meltdown” – anche le api hanno sete

La start up agri-tech da sempre impegnata nel proteggere le api con la tecnologia

lancia il nuovo claim di sensibilizzazione volto a ricordarci che gli effetti reali, tangibili e pericolosi del cambiamento climatico colpiscono duramente le api

Registrati cali di peso giornalieri fino a 400 gr ad alveare

3Bee (https://www.3bee.com) la start up che dal 2017 è in prima linea per la protezione delle api e degli impollinatori tramite la tecnologia, scende nuovamente in campo lanciando un nuovo claim di forte sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici: “Ci stiamo sciogliendo”. Alla vigilia del più grande disastro parzialmente preannunciato dai ricercatori sul ghiacciaio della Marmolada, “The Great Meltdown” (https://www.3bee.com/thegreatmeltdown/ ) è così il nuovo claim lanciato da 3Bee volto a ricordarci che gli effetti reali, tangibili e pericolosi del cambiamento climatico, sono evidenziati e portati alla luce da chi è alla base della nostra stessa catena della vita: le api.

Tutto il nord Italia ha ufficialmente avviato le procedure per la proclamazione dello stato di emergenza formale nella propria regione. L’agricoltura in ginocchio ha alzato il livello di allerta e 3Bee ricorda che a soffrirne ci sono anche le api. Una situazione di deficit costante per i fiumi che si sviluppa a catena su tutte le fonti di acqua a disposizione per gli impollinatori.

Le piante hanno ridotto il loro flusso nettarifero e le fonti di acqua si stanno prosciugando. Le api monitorate da 3Bee stanno registrando cali giornalieri del peso preoccupanti a causa della mancanza di acqua. Gli oltre 10 mila dispositivi, distribuiti in tutta Europa, infatti restituiscono dati allarmanti: ogni giorno le api perdono in peso dai 400 ai 500 gr circa, è il caso di dire in esaurimento scorte. I suoni ei rumori degli alveari stanno aumentando di giorno in giorno, come urla di aiuto per portare loro da mangiare passando da 40 Decibel fino ai 60 Decibel di rumore. Molti alveari però stanno iniziando a perdere la voce. Le api stanno morendo di fame.

3Bee dal 2017 fonda il suo operato sulla distribuzione di tecnologia di monitoraggio Hive-tech sugli apiari di proprietà di oltre 3000 apicoltori in tutta Italia. Grazie alla mappatura costante dell’andamento delle colonie, loro riduzione in numero, sopravvivenza e capacità di produzione, la tecnologia rileva dati di ricerca utili alla prevenzione e al controllo delle api italiane. Non solo tecnologia per gli alveari, adottabili attraverso il programma Adotta un alveare (https://www.3bee.com/adotta-alveare/), ma un vero e proprio progetto di piantumazione di boschi ad alto impatto nettarifero supporta la mancanza di pascolo di cui il nostro Paese soffre. Grazie alla rete di grower e apicoltori sviluppata, 3Bee alimenta ogni giorno la messa a terra di piante forestali in grado di produrre scorte di nettare nel tempo per la rigenerazione di boschi sul territorio capaci di sopperire naturalmente alla scarsità di provviste e nutrimento per le api.

