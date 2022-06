Wako è il nuovo artista “Up Next Italia” di Apple Music

Apple Music annuncia oggi che Wako è il nuovo artista ad essere inserito nel programma di Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Ringrazio Apple Music per avermi scelto come nuovo artista “Up Next Italia”. Questo programma rappresenta per me uno spazio importante in cui poter esprimere me stesso e la mia musica senza barriere” commenta Wako. “Sono doppiamente felice perché questo mio nuovo progetto parte in contemporanea con il mese dedicato al Pride e questo significa far valere la mia libertà di espressione su tutti i fronti. Fate musica e amate come più vi piace. Senza preconcetti di nessun tipo.”

Wako è un giovane artista, classe ’97, che negli ultimi anni si sta affermando nella scena urban-pop italiana. Nato e cresciuto nella periferia campana, si approccia al mondo della musica fin da piccolo, complice il fatto di avere un padre tecnico del suono e un fratello batterista. Dopo le prime esperienze musicali, si trasferisce a Milano, dove trova terreno fertile per mettere a fuoco il suo percorso artistico.

Oltre a collaborare come autore, lavora come fotografo scattando per alcuni artisti (fra cui Mahmood, Ernia, Massimo Pericolo, Noemi) e brand, sotto lo pseudonimo di “visioneprospettica”. La musica e la fotografia rappresentano i due volti di Wako, due modi diversi di esprimersi che hanno un comune denominatore: il mondo urban. Dopo aver pubblicato “Crush (feat. Sethu)”, “CD” e “Fast Life”, Wako il 17 giugno ha pubblicato “No Love”, nuovo singolo in collaborazione con BigMama e prodotto da Dat Boi Dee (disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music).

