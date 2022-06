…Continua il viaggio live sulle orme di Nick Drake

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo “Songs in a conversation live”

Riparte il 23 Luglio dall’ArteParco Festival, Pescasseroli (AQ), la tournée di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo dedicata a Nick Drake.

I live continueranno il 24 luglio al Risorgimarche, Caldarola (MC), il 26 agosto al Moon in June, Panicale (PG), il 27 agosto a Le città invisibili di Rimini e il 9 settembre a La città come Palcoscenico, Pavia.

I due musicisti tributeranno l’intramontabile Nick Drake portando sul palco il loro ultimo lavoro discografico SONGS IN A CONVERSATION (FioriRari distributed by Artist First), un omaggio al song-writer a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon, album epocale nonché un piccolo, breve, delicato e misterioso capolavoro che sarebbe sbocciato col tempo raccogliendo un numero straordinario di estimatori appassionati e consacrando un artista unico nel suo genere.

Il tour è prodotto da Vertigo e i biglietti sono disponibili a partire da oggi, 22 giugno, su http://www.vertigo.co.it/it/rodrigo-derasmo-roberto-angelini e presso tutte le rivendite autorizzate.

SONGS IN A CONVERSATION, nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l’intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il carattere onirico delle versioni originali.

Questo secondo tributo, che arriva dopo Pongmoon – Sognando Nick Drake del 2005, rappresenta una profonda interpretazione e condivisione delle tematiche e dei toni controcorrente di Drake, in cui sono di forte impatto ed emergono le mille sfaccettature dell’animo umano.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia