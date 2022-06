Chi sarà il primo finalista di questa edizione?

Eliminazione definitiva a Playa Sgamadissima

Lory Del Santo ospite in studio

Lunedì 13 giugno, in prima serata su canale 5

In prima serata su Canale 5, ventitreesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione dell’Isola dei Famosi attraverso delle prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa.

Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?

La “regina” dell’Isola Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova divertente che vedrà coinvolti anche i suoi naufraghi preferiti. Infine, il ritorno a Playa Palapa dell’elastico.

Una tra Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima l’eliminato si scontrerà con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 20 giugno.

https://isola.mediaset.it/

