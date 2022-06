‘Luce Social Club’ su Sky Arte

Venerdì 17 giugno in onda la nuova puntata

Ospiti: Rocco Papaleo, Claudym, Micaela Andreozzi e Max Vado

Venerdì 17 giugno in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

La nuova puntata si apre con l’attore ROCCO PAPALEO che ripercorre la sua carriera, la passione per la musica e la poesia e racconta il periodo di lockdown vissuto come momento di riflessione e autoanalisi.

A Luce Social Club, Papaleo anticipa il suo ultimo film “Scordato”, la storia di un accordatore di pianoforti scordati, un film diverso, di impianto drammatico ma che non tralascia momenti di leggerezza.

La serata prosegue con la musica di CLAUDYM, una delle portavoce del nuovo pop underground, che presenta l’Ep d’esordio “Un-Popular”. La cantautrice ed illustratrice milanese, già selezionata da Amazon Music per “Breakthrough”, il programma globale per lo sviluppo e supporto di nuovi artisti, ha dato vita ad un progetto discografico poliedrico ed eterogeneo, confermandosi tra le migliori proposte emergenti dell’anno.

Chiudono la puntata MICAELA ANDREOZZI e MAX VADO, coppia nella vita e spesso coppia nel lavoro. Attori, registi, personaggi televisivi, Micaela e Max raccontano a Luce Social Club i segreti dietro l’armonia e gli equilibri del vivere e lavorare insieme: come nel loro spettacolo “Love Match”, in cui provano a rispondere ai numerosi quesiti del cuore, partendo proprio dalla propria esperienza di vita e di coppia.

Ad arricchire la serata una clip dedicata alla Mostra su Lucio Fontana. Autoritratto in esposizione alla Fondazione Magnani-Rocca a Parma fino al 3 luglio e che si basa sul rapporto tra l’artista, maestro assoluto dello spazialismo, e la storica dell’arte Carla Lonzi che ha rivoluzionato l’idea della critica militante.

Completa la puntata un RVM dedicato agli Arcade Fire, collettivo eclettico e vivace di Montréal che si è trasformato da promettente band della scena indipendente a realtà consolidata del panorama rock mondiale.

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia