Ultimo Stadi 2022: artista da record

Il più giovane di sempre in Italia a esibirsi negli stadi

15 date, 11 stadi, 10 sold out

Più di 550.000 biglietti venduti in totale

In scaletta anche il nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”

CALENDARIO DATE:

domenica 5 giugno 2022 || Bibione @ Stadio Comunale – SOLD OUT

sabato 11 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena @ Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

domenica 3 luglio 2022 || Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara @ Stadio Adriatico – SOLD OUT

lunedì 11 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Info e dettagli date su www.vivoconcerti.com

Dopo la recente collaborazione con Ed Sheeran e la pubblicazione del nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”, è giunto finalmente il momento per Ultimo di tornare a cantare live, la sua dimensione preferita, concretizzando il record di artista italiano più giovane a esibirsi in tournée negli stadi.

Sui palchi dei principali stadi d’Italia, Ultimo, che ha già collezionato 16 dischi d’oro e 52 dischi di platino, canterà per la prima volta live “Vieni nel mio cuore”, suo ultimo singolo e inno di questo tour che ribadisce il legame indissolubile tra il giovane cantautore e i concerti. È un invito a raggiungerlo lì, dove si sente davvero vivo; un grido che, dal palco alle tribune, risuonerà per tutto il tour.

Ultimo, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, ha deciso di devolvere parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di ULTIMO STADI 2022 ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.

RADIO ITALIA è radio ufficiale di ULTIMO STADI 2022.

