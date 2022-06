A Bergamo, per il 12°anno consecutivo torna la corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 chilometri dedicata alle donne, ma aperta a tutti.

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione della salute.

Una corsa-camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini.

Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!

Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di StraWoman® e corso al grido di “We Run The World!”.

Il ritrovo per la StraWoman® è fissato alle ore 20 allo Sportpiù StraWoman Humanitas Village, un’area allestita presso il Sentierone e interamente dedicata alle e ai partecipanti, con attività ludico-sportive, riscaldamento e la musica di Radio Viva Fm, radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 21 la partenza: un fiume di maglie rosa animerà la città.

La marcia è a ritmo libero e ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

Due i percorsi previsti 5 o 10 chilometri tra la moderna e vivace Città Bassa e il centro storico di Città Alta, passando per le Mura Venete, Patrimonio Unesco, protagoniste dell’inconfondibile skyline di Bergamo.

All’arrivo, sempre sul Sentierone, rifresco finale e medaglia di partecipazione attendono tutti e tutte le runners.

Humanitas Medical Care, da sempre al fianco di chi ama lo sport è per la prima volta Partner Scientifico di StraWoman, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e sensibilizzare sull’importanza del movimento per la nostra salute.

All’interno del village della prevenzione saranno presenti gli specialisti di Humanitas Medical Care di Bergamo per offrire consulti gratuiti dedicati alla prevenzione di patologie ortopediche. Sarà infatti possibile eseguire test di valutazione della propria corsa per correggere eventuali posture scorrette e l’appoggio del piede, oltre che test per scoprire la salute di articolazioni e muscoli.

È a cura degli specialisti e delle specialiste di Humanitas Medical Care di Bergamo anche il libretto all’interno della bag gara, con consigli dedicati alla corsa. I contenuti saranno disponibili anche sul nuovo profilo Instagram @HumanitasBergamo che accompagnerà la corsa. Al village sarà inoltre possibile ritirare speciali gadget targati Humanitas e scattare fotografie con il photowall dell’evento, così da entrare a far parte della community di Humanitas Bergamo.

Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner ufficiale di Strawoman, sarà presente con il progetto Pink Union dove tutti i ricercatori Humanitas sono impegnati nell’ambito della ricerca di nuove terapie per le patologie femminili più comuni: insieme per costruire una cultura della prevenzione.

StraWoman promuove il 1522 – numero Antiviolenza e Stalking. Su tutti i pettorali gara è riportato il numero 1522 a sostegno del servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il numero gratuito 1522 è attivo 24 h su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. L’obiettivo è sviluppare un’azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione è di € 13.00 fino al 16 giugno e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.

Iscrizioni online su https://www.strawoman.it/bergamo-18-giugno-2022/ .

Si potrà ritirare il race kit nelle seguenti giornate:

mercoledì 15 giugno dalle ore 11 alle 19 presso lo stand Sportpiù StraWoman Humanitas allestito presso Decathlon Curno, Via Enrico Fermi 2, Curno (BG);

sabato 18 giugno dalle ore 15 alle 20 presso il Village Sportpiù StraWoman Humanitas allestito sul Sentierone, Bergamo.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

