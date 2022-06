Lo spettacolo della Wanda Diamond League è su Sky anche per il 2022 e oggi, domenica 5 giugno, sarà ancora grande atletica leggera nella “Casa dello Sport” con il Meeting di Rabat.

Il grande appuntamento con i campioni dell’atletica, impegnati nel circuito più importante a livello mondiale, farà tappa, la terza, nella città marocchina, per una riunione vedrà in gara anche tre italiani.

Denominata “Mohammed VI”, la riunione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 20.

Rabat vedrà l’esordio stagionale sui 200 metri dell’oro olimpico della staffetta 4×100 Fausto Desalu, che se la vedrà, in particolar modo, con l’americano e argento olimpico Kenny Bednarek, il botswano Isaac Makwala, il dominicano Yancarlos Martinez e il canadese Jerome Blake.

Prima apparizione in Diamond League per Elena Bellò, impegnata in un 800 metri femminile che annovererà tra le partecipanti anche la britannica Alexandra Bell, settima a Tokyo, la francese medaglia d’argento all’Europeo Renelle Lamote medaglia d’argento all’ultimo europeo, la sudafricana Prudence Sekgodiso e l’etiope Worknesh Mesele.

Secondo meeting consecutivo in Diamond League per Elena Vallortigara, reduce dal quinto posto di Eugene, che nel salto in alto femminile si misurerà con atlete di grande livello come l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, l’australiana Eleanor Patterson e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya, rispettivamente prima, seconda e terza agli ultimi mondial indoor, senza dimenticare l’australiana e argento olimpico Nicola McDermott

Tra le stelle più attese in gara al Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah iI figurano il primatista del mondo e campione olimpico dei 400 ostacoli maschili, il norvegese Karsten Warholm, e la campionessa olimpica dei 100, 200 e 4×100 femminili, la giamaicana Elaine Thompson-Herah.

Dalla Wanda Diamond League all’altro importante circuito mondiale di atletica leggera, il World Athletics Continenatal Tour Gold, che tra domani e lunedì proporrà due riunioni.

La prima è in programma a Chorzow, in Polonia, con lo “Janusz Kusocinski Memorial”, intitolato al grande mezzofondista polacco, oro olimpiaco a Los Angeles nel 1932. Dopo il recente memorial dedicato a Irena Szewinska, il Gold rimane in terra polacca, dove avremo modo di vedere nuovamente all’opera nei 100 metri femminili Zaynab Dosso, che nelle due gare di Bydgoszcz si è piazzata quarta in entrambe le occasioni.

Ad ospitare questo meeting lo Stadio Slaski della città polacca, in onda live oggi alle ore 16 su Sky Sport Action.

Lunedì 6 giugno ancora grande atletica leggera su Sky con il Meeting di Hengelo, in Olanda, denominato “FBK Games”, in onore della grande atleta olandese Fanny Blankers-Koen, al quale è dedicato anche lo stadio in cui si disputerà la riunione.

Il Meeting verrà trasmesso in diretta a partire dalle ore 15.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

