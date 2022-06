Domani sera, martedì 28 giugno, l’appuntamento fisso con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”. Protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Mercoledì 29 giugno torna “Perché ci vuole orecchio – Open stage!”: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta

Giovedì 30 giugno “Barbera & Champagne” con On Menestrell Del Di’ D’incoeu, spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che esegue, tra l’altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”. Questo spettacolo, in particolare, è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese.

Venerdì 1° luglio un nuovo appuntamento di “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con Funky Town: il repertorio di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri suonato da un’unica band. La potenza del soul vecchio stile, la libertà del funk, in un sound avvolgente, tutto in un unico spettacolo. A seguire Dj Set con Dj Alex Biasco.

Sabato 2 luglio speciale “Holy Swing Night”, direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Ospite della serata, per la prima volta sul palco dello Spirit de Milan, la cantante americana Ali Affleck, che per tanti anni ha suonato a New Orleans, casa dello swing. A seguire Swing Dj Set con Swingin’ Simon.

Domenica 3 luglio lo Spirit de Milan sarà aperto dalle 19.30.

Alle 22 si esibirà Marco Betti Electric Trio, diretto dal batterista Marco Betti. La band presenterà in anteprima allo Spirit de Milan il suo nuovo album “From a Wider Perspective”, nove tracce in cui si prende in considerazione qualsiasi musica, senza limitazione alcuna di genere, stile o epoca di appartenenza.

