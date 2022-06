“Prepare o seu coração!” Ossia, prepara il tuo cuore! Come nella prima strofa di “Disparada”, brano di Geraldo Vandré e Théo de Barros, hit per la voce indimenticabile di Jair Rodrigues, il ritorno di AGENDA BRASIL promette tante emozioni. A due anni dall’inizio della pandemia che ne ha reso impossibile il suo svolgimento, la nona edizione del festival internazionale di cinema brasiliano di Milano occuperà finalmente i grandi schermi, dal 6 all’8 luglio. Questa volta, alla Cineteca Milano Arlecchino (cinema storico, recentemente riaperto dalla Fondazione Cineteca, fedele partner di Agenda Brasil) e all’Eliseo Multisala, entrambi in Centro. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Vagaluna, in collaborazione con il Consolato Generale del Brasile a Milano

Per gli amanti della settima arte, sarà un’occasione per aggiornarsi sulla produzione brasiliana contemporanea, nonché l’opportunità di rivedere alcuni dei titoli che hanno segnato la storia del festival. Ospite d’eccezione, il regista di Pernambuco Camilo Cavalcante che sarà al centro di una serie di eventi. Tutti i film sono proiettati in lingua originale, con sottotitoli in italiano.

