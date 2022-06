Party Like A Deejay, la festa di Radio Deejay

Una festa lunga due giorni, che verrà ricordata negli anni: in queste poche parole l’essenza di Party Like A Deejay, la festa che Radio Deejay ha organizzato nel week-end appena trascorso al Parco Sempione di Milano. Decine di migliaia di persone hanno risposto con un entusiasmo commovente al richiamo di un evento che già dalle premesse si annunciava straordinario: da sabato mattina a domenica sera il Parco, simbolo e cuore della città, ha accolto un popolo festoso e composto, che ha aderito con enorme partecipazione a tutte le iniziative preparate da Linus con tutti gli speaker e lo staff di Deejay per i propri ascoltatori e per la città di Milano.

Le 12 ore di musica live al Teatro Burri, il grande concerto all’Arena Civica sabato sera, la Deejay After Run nel Parco, i tornei di basket e le partite a Padel, i corsi di Yoga e di Pilates, gli Action Sport, gli Speakers’ Corner per incontrare di persona le voci e i volti di Radio Deejay, il villaggio Family&Kids e i Green Lab, tantissima gioia e voglia di stare insieme: questi gli ingredienti che hanno reso indimenticabile la festa di Radio Deejay nell’anniversario dei suoi 40 anni.

“Un’esperienza totalizzante, meravigliosa per l’affetto che migliaia di persone ci hanno restituito in ogni momento e luogo della festa, e che per la sua straordinarietà sarebbe da definire irripetibile! Invece sono stati due giorni talmente belli che già sogno di ripeterli. Mi auguro che Party Like A Deejay possa diventare l’appuntamento fisso con Milano e con i nostri ascoltatori, ogni anno all’inizio dell’estate”. Queste le parole di Linus, direttore artistico di Deejay e direttore editoriale delle tre radio del gruppo GEDI. “Ringrazio tutti i miei collaboratori per l’impegno richiesto, che è stato enorme, e gli artisti e gli atleti che si sono esibiti. Ringrazio soprattutto il Comune di Milano e tutte le Istituzioni che ne fanno parte per avere accolto il nostro progetto con spirito di collaborazione e fiducia, che speriamo di avere meritato. Infine mi preme ringraziare i numerosi partner commerciali che ci hanno sostenuto, permettendoci di offrire un evento di questa portata in massima parte gratuitamente a tutto il pubblico che ha trascorso due giorni insieme a noi in quello che scherzosamente amo definire il giardino di Radio Deejay, per la vicinanza alla nostra sede in Via Massena, ma che innanzitutto è il luogo del cuore dei milanesi e quindi anche il nostro”.

Radio DeeJay

Altri articoli Dietro la Radio su Dietro la Notizia