Domani sera a “Zona Bianca”:

i rincari in bolletta dal 1° luglio

• il lavoro sottopagato e il reddito di cittadinanza

• immigrazione e Ius Scholae

Da domani, giovedì 30 giugno, raddoppia l’appuntamento con Zona Bianca, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Il talk, infatti, andrà in onda, per tutta l’estate, due volte a settimana – il lunedì e il giovedì.

Nel corso della serata ampio spazio a un’analisi sui rincari delle bollette, in vista dell’aumento dei costi del 17% per l’elettricità e del 27% per il gas previsti dal 1° luglio.

Inoltre, si approfondirà il tema del lavoro sottopagato per cercare di capire se questo possa essere un motivo che spinge i percettori di reddito di cittadinanza a non cercare un’occupazione.

Focus sulla questione immigrazione, analizzata da due punti di vista differenti: da un lato è iniziata la discussione su una nuova legge sulla cittadinanza – lo ius scholae – che la lega a un percorso di studi di cinque anni in Italia, dall’altro aumenta la paura per la mancata integrazione delle seconde generazioni.

Infine, ci si soffermerà sul tema dei diritti della comunità LGBTQ+ in Italia.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/programmi-tv/zonabianca_SE000000001308

