Real Time segue i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta con due dirette da Londra

E dal 2 giugno ogni giovedì in prima serata “Royal Time” un ciclo di speciali dedicati ai Reali Inglesi. Si inizia con “Elisabetta: l’ultima Regina”

In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, Real Time ospiterà due dirette da Londra per seguire gli eventi e le celebrazioni del Giubileo di Platino, con il commento di Francesco Vicario, giornalista di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor.

Giovedì 2 giugno dalle 11:00 (ora italiana) Real Time seguirà in diretta la parata delle truppe della Corona (Trooping The Colour), che sfileranno fino alle porte di Buckingham Palace. L’evento si concluderà con il saluto finale della Famiglia Reale dal balcone del Palazzo.

Venerdì 3 giugno dalle 11:50 (ora italiana) sarà la volta della tradizionale messa celebrativa per il Giubileo, con la diretta dell’arrivo della Famiglia Reale e degli ospiti nella cattedrale di St. Paul e, successivamente, della funzione. Entrambi gli eventi saranno disponibili anche in live streaming su discovery+.

Ma i contenuti a tema Royal Family non finiscono qui. Le due dirette in occasione del Giubileo inaugureranno la stagione del “ROYAL TIME”, un ciclo di appuntamenti settimanali dedicati ai Reali Inglesi con documentari e speciali di approfondimento, in onda ogni giovedì in prima serata fino a settembre.

Si parte giovedì 2 giugno alle 21:20 con “ELISABETTA: L’ULTIMA REGINA”, un emozionante documentario in prima tv che ripercorre tutte le tappe fondamentali del regno della Regina Elisabetta II, dalla sua incoronazione nel 1953 ad oggi.

Seguiranno altri documentari tra cui Harry ti presento Meghan, che ripercorre la vita dell’attrice che ha stregato l’ultimo scapolo d’oro di Casa Windsor, ma anche approfondimenti sui retroscena della faida che divide in due la Corona Inglese (Kate vs Meghan: una guerra reale, Harry & Meghan – Il lato oscuro della corona e Harry e William: conflitto reale, tra gli altri). Non mancheranno speciali dedicati alla figura di Lady D, come Diana – Tutta la verità e Investigating Diana, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa.

Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale. Gli hashtag ufficiali sono #IlGiubileoDellaRegina e #RoyalTime.

