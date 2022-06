Piccole Guide Poetiche. Parma, 18-19 giugno 2022

Visite per adulti attraverso gli occhi dei bambini

Parma, 18-19 giugno 2022

“L’esercizio permette di ritrovare l’incanto nel mondo che ci circonda:

è sufficiente saperlo guardare con occhi nuovi, rinfrescati dalla certezza shakespeariana

che al mondo ci sono più meravigli di quante i nostri sogni possano contenere”.

Sylvain Tesson

Piccolo trattato sull’immensità del mondo.

Cosa guardano i bambini? Come guardano? E, soprattutto, il loro sguardo può farci vedere cose che non avevamo visto? Proprio per rispondere a queste domande nasce Piccole guide poetiche, un progetto ideato dall’attrice e autrice Beatrice Baruffini e organizzato dall’Associazione Micro Macro con il contributo di Fondazione Cariparma, per offrire a un pubblico adulto la possibilità di esplorare alcuni luoghi simbolo della città di Parma attraverso gli occhi di bambini e bambine tra gli otto e i dieci anni, che saranno protagonisti di un’azione scenica in forma di visita guidata, elaborata grazie a una pratica teatrale di ricerca che vede al centro la voce e il linguaggio dell’infanzia.

Dopo la visita alla Galleria Nazionale, che si è svolta il 21 e 22 maggio scorsi all’interno del suggestivo Complesso Monumentale della Pilotta, il 18 e 19 giugno 2022, i visitatori saranno condotti dai piccoli esploratori ed esploratrici tra i vicoli del pittoresco quartiere Oltretorrente, in particolare nel cuore di una delle sue strada più significative, via Imbriani (fino a Piazza delle Barricate, di cui quest’anno ricorrono i cento anni), che i bambini hanno indagato e vissuto, ricostruendone un racconto poetico anche grazie alla relazione con gli abitanti.

Affidare all’infanzia il compito di rivisitare un luogo può condurci ai suoi anfratti più reconditi. Può farceli guardare come non li avevamo mai visti prima. Il loro unico, vivo sguardo sulle cose, il loro essere attratti da ciò che non è convenzionale, la loro straordinaria potenza espressiva può aiutarci a ridisegnare un mondo, che abbiamo ancora voglia di esplorare e del quale, come adulti, abbiamo necessità di ritrovarne l’incanto.

Per prenotazioni scrivere a:

associazionemicromacro@gmail.com | www.associazionemicromacro.com/

