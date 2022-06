Pacifico (al secolo Luigi “Gino” De Crescenzo) è in libreria con il suo nuovo romanzo edito da La nave di Teseo Io e la mia famiglia di barbari (176 pagine – 18 euro), un sentito commiato da un’epoca, dall’infanzia, dedicato a operai, casalinghe, piccoli faccendieri, che nella memoria dell’autore trovano posto da giganti.

Sin dalla copertina, scatto realizzato intorno agli anni ‘50 dal grande interprete della fotografia contemporanea Nino Migliori (classe 1926), ci si immerge immediatamente nell’atmosfera intima e delicata del romanzo, che cattura momenti di una quotidianità fragile e solida, allo stesso tempo.

«Ho voluto riunire i miei famigliari per un’ultima fotografia, uno scatto festoso e chiassoso – racconta Pacifico – Tutti hanno risposto all’invito, anche quelli che non ci sono più, anche quelli che non sono più in forze. Questo libro è dedicato a quei ragazzi che negli anni ’60 del secolo scorso sono saliti al Nord occupando pacificamente capannoni e fabbriche. Hanno aggiustato il paese, rendendolo efficiente e veloce, provveduto all’indispensabile, onorato i debiti. E hanno permesso alla generazione dopo, la mia, di scrivere una storia diversa».

Nel mese di giugno, Pacifico presenterà al pubblico questo suo romanzo, durante i seguenti appuntamenti:

l’8 GIUGNO sarà a NAPOLI (Palazzo Reale), insieme allo scrittore Ivan Cotroneo (ore 17.30 – Piazza del Plebiscito, 1),

il 9 GIUGNO a MONTEGROTTO TERME – PD (Museo del Termalismo antico e del Territorio) con Giancarlo Marinelli (ore 21.00 – Via Enrico Fermi, 1),

l’11 GIUGNO a CREMONA in occasione del Porte Aperte Festival (Cortile di Palazzo Fodri) insieme a Carmine Caletti (ore 15.00 – Corso Giacomo Matteotti, 17) e

il 12 GIUGNO a MILANO per la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini) con Claudio Agostoni (ore 16.30 – Via Ippocrate).

Il 10 GIUGNO, inoltre, al Cinema Mexico di MILANO (Via Savona, 57) Pacifico sarà uno dei protagonisti dell’evento “CANTO POPOLARE” de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. La speciale serata prenderà il via con le letture del cantautore e autore PACIFICO.

