È disponibile in digitale “A TESTA IN GIÙ” (ADA Music Italy), il nuovo brano di CENERE, il duo indie rock composto da Sarah Fornito, ex cantante di Diva Scarlet e Decana, e Rebecca Dallolio, violinista di formazione classica. Il brano è disponibile al seguente link: https://ada.lnk.to/atestaingiu

Da oggi è online il video: https://bit.ly/3zdYgvv

Nel video, ci si trova in una casa reinterpretata da gesti e posizioni innaturali creati con gli oggetti di tutti i giorni. Gesti estremi, situazioni assurde che sottolineano sia lo stress della condizione di isolamento forzata che il tentativo di sperimentare per evadere con la creatività.

Il concept è stato ideato da ADVISTA cinema communication agency di Padova, fondata da Livia Rodà e Giuseppe Tommasini.

Nel video trova spazio il sublime linguaggio dell’arte, grazie alla reinterpretazione di alcune opere, tra cui spiccano “ONE MINUTE SCULPTURES” di Erwin Wurm e “HOW TO NOT DESTROY YOUR TIGHTS” di Maurizio Di Iorio.

Questi sono solo alcuni degli omaggi e ispirazioni a cui si è scelto di dare vita, facendoli muovere e cantare: lo scopo era liberarli dalla staticità della foto. Una staticità che noi tutti, per troppo tempo, abbiamo condiviso.

«Quanto è difficile vivere una condizione di costrizione? Fisica o mentale poco importa: l’uomo è un animale che tende ad evadere con la fantasia, con l’ingegno, con un guizzo di follia – racconta il duo CENERE – Per capovolgere la propria situazione, per mettersi a testa in giù e trovare un nuovo senso di libertà anche da sotto una coperta»

La copertina del brano è stata realizzata dall’artista Benedetta Bartolucci e fa parte di “Spleen Splendor“. In occasione dell’uscita del brano, l’opera è stata riadattata dall’artista sul concetto del brano “A testa in giù”.

