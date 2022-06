A Milo, nel paese che stregò Battiato, ci si prepara per Opera, il boutique festival dal carattere unico, che quest’anno trova in DICE un nuovo partner sul territorio italiano.

Dal 17 al 21 Agosto, circondati dalla natura maestosa dell’Etna, si potrà assistere ad albe musicali in antiche vigne, concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare ed eventi speciali diurni immersi nel paesaggio etneo.

ll borgo alle pendici dell’Etna farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali tra cui Alina Pash, Oklou, Mykki Blanco, Ditonellapiaga, Soichi Terada, Yin Yin, Dov è Liana, Nziria, SKYH1 & Mika Oki.

Opera Festival trae ispirazione dagli elementi naturali dell’ Etna e sceglie per i suoi concerti venues magiche, sospese tra terra e mare, come il suggestivo teatro all’aperto di Milo per gli spettacoli serali e luoghi nascosti nella natura per performance site-specific.

Opera festival vuole essere un’esperienza immersiva non solo musicale ma anche naturalistica, un’occasione per vivere la bellezza del paesaggio etneo in modo inedito.

Il programma prevede anche conferenze, laboratori, attività all’aperto, degustazioni di vini e attività collaterali per scoprire e conoscere il territorio.

Il programma completo di Opera Festival sarà presto disponibile online.

