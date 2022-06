Il nuovo singolo per l’estate

Dopo la hit tuttora in classifica “La pioggia alla domenica”, è ora la volta della fluida “L’Amore L’Amore”, quarto estratto dall’ album “Siamo Qui”, che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme, a partire da venerdì 10 giugno, nelle versioni: originale, remix e video live.

La versione remix del brano (che chiude la prima parte dello show) è stata realizzata dal duo musicale tedesco twocolors mentre il video live è stato registrato a Trento (prima data del tour per 120.000 alla Music Arena), da Pepsy Romanoff.

Il singolo per l’estate esce durante lo strepitoso tour Vasco Live che, dopo Trento, dopo Milano (per 86000), dopo Imola (per 80.000), dopo Firenze (sold out la Visarno Arena per 63.000) e Napoli (stadio Maradona, sold out), approda a Roma per 2 attesissimi ed esauritissimi concerti al Circo Massimo, l’11 e 12 giugno.

Vasco Live prosegue poi il 17 giugno a Messina (Stadio San Filippo), il 22 giugno a Bari (Stadio San Nicola), il 26 giugno ad Ancona (Stadio del Conero) e chiusura il 30 giugno a Torino (Stadio Olimpico).

Tutte sold out, per un totale di oltre 676.000 biglietti venduti.

https://www.vascorossi.net

