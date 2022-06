Annunciate nuove date estive per la band di Foligno, che torna live per presentare SLEEP MODE, il nuovo EP disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1 aprile. Biglietti in vendita su DICE.

SLEEP MODE SUMMER TOUR 2022

17/06 – SVICOLANDO FESTIVAL – MONTECASSIANO (MC)

19/06 – HALL – PADOVA supporting BUSH

20/06 – ROCK IN ROMA, IPPODROMO CAPANNELLE – ROMA supporting BUSH (nuova venue)

21/06 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO supporting BUSH

31/07 – RAINBOW ISLAND FESTIVAL – BAGHERIA (PA)

04/08 – PULSAZIONI – SAN MARINO INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL – SAN MARINO

13/08 – NOTTE BIANCA – CASCIA (PG)

11/09 – LIVE ROCK FESTIVAL – ACQUAVIVA (SIENA)

Nuove date saranno presto annunciate.

Calendario CLUB TOUR 2022:

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

5/11 – URBAN – PERUGIA (recupero data del 7 maggio)

12/11 – THE CAGE – LIVORNO (recupero data del 13 maggio)

13/11 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (recupero data del 29 maggio)

19/11 – LOCOMOTIV – BOLOGNA (recupero data del 21 maggio)

20/11 – NEW AGE – RONCADE (TREVISO) (recupero data del 15 maggio)

26/11 – CAP10100 – TORINO (recupero data del 28 maggio)

27/11 – LARGO – ROMA (recupero data del 12 maggio)

