L’artista siciliano presenterà dal vivo il meglio di trent’anni di produzione e i brani del nuovo album

MARIO VENUTI annuncia le date estive del TROPITALIA TOUR. Il 14 luglio partirà da Piazza Ciaia a Fasano (BR) il primo di una serie di concerti che lo vedranno in giro per l’Italia con diverse modalità: concerti più intimi in solo o in duo, altri con la band al completo.

Occasioni imperdibili per vedere e ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e sensibili e per portare una ventata di calore tropicale sulle note di alcune delle più amate canzoni italiane.

Perno importantissimo di Tropitalia è Tony Canto – produttore artistico dell’album nonché special guest sul palco insieme a Venuti. Il chitarrista è l’artefice del “suono” di questo album e di questi concerti. In tour insieme a Mario Venuti e Canto ci saranno, nei concerti full band, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Gilson Silveira alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

Afferma Mario Venuti: “il tour Tropitalia trova proprio in estate la sua dimensione più congeniale, e verrà a trovarvi nelle vostre località di vacanza con il suo bagaglio di canzoni italiane vestite di tropici. Il divertimento, nostro e vostro, è assicurato. Vi aspettiamo!”

CALENDARIO CONCERTI

(date in continuo aggiornamento)

14/07/22 – Fasano (BR) – Piazza Ciaia – (band)

17/07/22 – Terrati di Lago (CS) – Piazza Santa Marina – (band)

20/07/22 – Izola (SLOVENIA) – Piazza Manzioli – (Duo)

23/07/22 – Palau (SS) – Piazza Due Palme – Band

29/07/22 – Castelbasso (TE) – Piazza Arlini – (band)

30/07/22 – Fermo (FM) – Piazzale Azzolino – (band)

12/08/22 – Padova (PD) – Girovagarte / Parco Iris – (Solo)

16/08/22 – Taurianova – (RC) – Anfiteatro – (Solo)

20/08/22 – San Giovanni in Galdo (CB) – Largo Fiorentini – (Band)

28/08/22 – Sestu (CA) – Casa Ofelia – (Band)

30/08/22 – Marsala (TP) – Teatro a mare – Riserva dello Stagnone – (Solo)

03/09/22 – Terrasini (PA) – Anfiteatro Villa a Mare – (Duo)

www.mariovenuti.it

