“Daimon” è il nuovo singolo di Murubutu

Murubutu, “Daimon” è il nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

da venerdì 24 giugno

Dopo l’uscita dell’album “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”, portato dal vivo in un tour primaverile costellato di sold-out, MURUBUTU torna con un nuovo singolo. Si intitola “DAIMON” e sarà disponibile da venerdì 24 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Nella narrazione del mito di Er, Platone racconta che ogni anima prima di nascere sceglie il proprio destino e per onorare questa scelta le viene donato un genio tutelare, il daimon (δαίμων), una creatura divina preposta a guidarci a compimento di ciò che la nostra anima sceglie prima di venire al mondo.

E se ogni volta che l’anima torna in un nuovo corpo scegliesse sempre di rincorrere un’altra anima per poterle stare vicino? Se scegliesse sempre una nuova vita in cui poterla incontrare nuovamente ed amare ogni volta? Il daimon, il demone che rappresenta la nostra dimensione interiore, il destino che abbiamo scelto di vivere, farebbe di tutto per realizzarlo.

Sui suoni di Bizzarri, uno dei maggiori produttori reggae italiani, attivo a livello internazionale, il nuovo singolo vanta la collaborazione della corista Hemper Elisa (Living Harmony/Lion D) e del talentuoso trombettista jazz Gabriele Polimeni, che i fan hanno possono apprezzare dal vivo nel nuovo tour di MURUBUTU.

Il nuovo singolo farà parte, insieme ad altre due tracce inedite, di una versione deluxe in vinile dell’ultimo album di MURUBUTU “Storie d’amore con pioggia”, che vedrà la luce prima della fine dell’anno.

Verrà inserito anche nella scaletta del tour estivo “STORIE D’AMORE CON PIOGGIA” – SUMMER TOUR LIVE BAND 2022, uno spettacolo full band che porterà MURUBUTU sui palchi di tutta Italia. Un ritorno attesissimo dai fan e da MURUBUTU stesso, che avrà con lui sul palco una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

SUMMER TOUR LIVE BAND 2022

25 GIUGNO – ROMA – VILLA ADA FEST

8 LUGLIO – REGGIO EMILIA – MUNDUS FESTIVAL

9 LUGLIO – CENTO (FE) – APRITI BOSCO FESTIVAL

2 AGOSTO – PERUGIA – STROZZA MUSIC FEST

10 AGOSTO – BRESCIA – FESTA RADIO ONDA D’URTO

31 AGOSTO – MILANO – MAGNOLIA

3 SETTEMBRE – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

