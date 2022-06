M5S – Nesci, sottosegretaria Sud, a 24 Mattino su Radio 24

Movimento 5 Stelle – Nesci, sottosegretaria Sud, a 24 Mattino su Radio 24: tanta inadeguatezza nella dirigenza 5 stelle

“Non c’è un dialogo democratico interno al movimento e se uno come Di Maio con la competenza e l’esperienza che ha, ha come risposta queste reazioni e la minaccia di espulsione direi che c’è tanta inadeguatezza in questo momento nella dirigenza dei 5 Stelle.

Non è (tutta la dirigenza ndr) all’altezza della complessità del momento”. Lo ha detto la sottosegretaria al Sud ed esponente del Movimento Dalila Nesci a 24 Mattino su Radio 24, a proposito della riunione del consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle per discutere delle critiche di Luigi Di Maio al no all’invio di altri armi all’Ucraina.

