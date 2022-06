“Lo Stesso Miracolo” è il nuovo singolo di Andrea Meda

Trovare il proprio posto è un autentico miracolo personale

Una morbida ballata introspettiva che narra di qualcosa che accade ad ognuno di noi: incontrare qualcuno o qualcosa che ti cambia la vita e, in qualche modo, ti salva, facendoti capire chi vuoi davvero essere.

Il video, realizzato da Davide Toaldo in collaborazione con TBM, racconta la storia di un ragazzo che si salva da una situazione familiare difficile grazie alla scoperta della Musica, nella quale trova rifugio ed un modo per esprimersi.

“Credo che in un mondo sempre troppo focalizzato sulla competizione e sull’apparenza, serva a chiunque qualcosa a cui ancorarsi per evitare di essere trascinati via dagli eventi, il Miracolo di cui parla la canzone non è altro che trovare il proprio posto”.

Andrea Meda è un cantautore Pop del panorama vicentino.

La sua passione per la Musica nasce nei banchi di scuola elementare dopo aver ascoltato l’assolo di chitarra di “Let It Be” dei Beatles.

Spotify: https://spoti.fi/3nnJniS

Apple Music: https://apple.co/3NvSkkW

YouTube: https://youtu.be/BDluuMC6kck

Deezer: https://bit.ly/3y0sH5T

Amazon Music: https://amzn.to/3Nv7NBB

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia