17-18-19 giugno 2022, Villa Arconati

All’estate, alla natura, alla freschezza delle acque è dedicata la Festa del Solstizio d’Estate, una festa lunga tre giorni, una festa per tutti.

17, 18 e 19 giugno 2022 – Per festeggiare l’estate, Fondazione Augusto Rancilio insieme ai partners del progetto E-Pic Land invitano tutti alla grande Festa del Solstizio d’Estate, che si terrà nei giardini di Villa Arconati di Bollate. Per tre giorni, dalla serata di venerdì 17 con la silent disco nella Corte Nobile, a domenica 19 giugno, un palinsesto di idee e proposte per tutte le età e tutti i gusti coinvolgeranno grandi e piccini.

Oltre 20 ore di divertimento e cultura spalmate sulla tre giorni, con caccia ai tesori, silent disco notturna, visite guidate, drammatizzate e interattive, laboratori in atelier e spettacoli per i più piccoli, intrattenimenti musicali di jazz e non solo, brevi passeggiate nelle terre delle Groane e molto altro ancora. In più, mostre e premiazioni per i giovani videomaker under 35 che hanno partecipato in queste settimane al concorso e-pic land Video Contest promosso da Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e per i giovani artisti che si sono candidati al concorso Tutto Scorre promosso dalla Città di Rho.

Sarà, anche, un week-end con tanti laboratori, giochi, intrattenimenti per bambini, ragazzi e famiglie.

Le iniziative saranno tutte gratuite (eccetto la silent disco) con preregistrazione obbligatoria e a numero limitato .

Sono sempre più coinvolgenti le proposte offerte dal palinsesto di e-pic land “Ville di delizia, parchi e acque”, un progetto sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO e promosso da un partenariato di cui fanno parte, oltre alla capofila Fondazione Augusto Rancilio, enti pubblici e privati: Fondazione Milano-Scuole Civiche di Milano, Città di Bollate, Desio e Rho, Provincia di Monza e Brianza, Consorzio ET Villoresi, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Cooperative Sociali ONLUS Alchemilla e Stripes.

Le chicche della tre giorni di Festa in Villa Arconati-FAR

Week end in …. famiglia, genitori, nonni, bambini e ragazzi

Sabato 18 e Domenica 19 giugno, nel Giardino, Artoo e le meraviglie di Villa Arconati, a cura di Alchemilla. Nel museo dell’Orso Artoo c’è una stanza dedicata alle meraviglie della natura. Ma una bacheca è rimasta vuota! Per riempirla Artoo chiede aiuto ai bambini, che guardano il mondo in un modo speciale. Bambini e genitori sono invitati a scoprire Villa Arconati, con laboratori e attività alla ricerca degli incanti nascosti nel parco, da raccontare all’orso Artoo. Per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni, sono previsti più appuntamenti nelle due giornate.

Sabato 18 giugno ore 17:00-18:00, nel Teatro Andromeda, Netturbizio, spettacolo divertente e interattivo per coinvolgere i bambini nella magia del riciclaggio. A cura della Città di Bollate. Bimbi dai 4 anni.

Sabato 18 giugno ore 14:00-17:00, nel Giardino, visita guidata drammatizzata e interattiva per bambini e ragazzi. Scoperta, Creatività, Teatro, Storytelling, Divertimento.

Domenica 19 giugno ore 14:00-17:00 – Arconati for Kids, nel Cortile delle Scuderie. A cura di Stripes.

Art-Land – Girovagando tra affreschi, statue e colori: un pomeriggio di arte e bellezza, dove sperimentare e mettere in gioco la creatività. Si può scegliere tra i laboratori proposti e lasciarsi ispirare dalle meraviglie di Villa Arconati e del suo parco.

ore 14:00 – Raccontami una storia, Laboratorio per cantastorie con la tecnica del collage – 30 posti (6-13 anni)

ore 15:30 – Earthpainting, Dipingere la natura con la natura – 30 posti (2-13 anni)

ore 17:00 – Ad occhi chiusi, Le nostre emozioni ci guidano nel dipinto – 30 posti (4-13 anni)

Domenica 19 giugno ore 16:00-17:00 – Spettacolo teatrale per famiglie nel Giardino. A cura della Città di Bollate.

Week end in … Musica

Venerdì 17 giugno dalle ore 21.00, Corte Nobile: Silent Disco – (10 euro)

Sabato 18 giugno ore 15:00-18:00 – Dixie Jass, musicisti itineranti (fiato e percussioni) – Intrattenimento musicale itinerante, a cura della Città di Bollate

Sabato 18 giugno – Concerti e Intervento musical a cura di Fondazione Milano – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado:

ore 18:45-20.00 – Quintetto Musica Antica ed Ensemble di clarinetti, Teatro delle 4 Stagioni e Teatro Diana

ore 20:15-21:30 – Quintetto Musica Antica ed Ensemble di clarinetti, Teatro delle 4 Stagioni e Teatro Diana

Week-end in … Passeggiata

Sabato 18 giugno ore 17:00-18:30 – Passeggiata, partenza dall’Oasi del Caloggio (Piscina|Bollate) e arrivo al Giardino della Villa. Sorprese jazz durante il percorso a cura di Fondazione Milano – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Domenica 19 giugno ore 10:00-11:15 – Passeggiata, partenza da Fametta|Garbagnate, arrivo al Giardino della Villa. Sorprese jazz durante il percorso a cura di Fondazione Milano – Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Week-end in … Visita

Sabato 18 e domenica 19 giugno, turno delle 15:00 e delle 17:00– Percorsi di visita guidata nel Palazzo*, condotti da appassionate Guide FAR, che nell’arco di 60 minuti condurranno i Visitatori alla scoperta delle antiche storie e dei segreti di questo luogo senza tempo.

*Il Piano Nobile e la mostra di arte contemporanea On The Edge of Time saranno accessibili solo con visita guidata . Il pubblico delle altre attività potrà visitare in autonomia il Giardino e parte del piano terra della Villa.

Week end … per saperne di più

Sabato 18 giugno

ore 11:00 – 12:00 – Sala Museo – Saluto di benvenuto | Apertura Festa del Solstizio d’Estate

ore 12:00 – 19:00 – Limonaia, Inaugurazione | Apertura Mostra dell’Acqua, a cura del Consorzio ET Villoresi

ore 17:00 – 18:00 – Sala Museo – Presentazione progetti selezionati e-pic land Video Contest, Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti | Premiazione e mostra Contest Tutto Scorre, giovani Rho.

Domenica 19 giugno

Ore 11:30-12:00 – Sala Museo – Presentazione dei Percorsi di Passeggiata

Tutte le Attività a Villa Arconati FAR sono * con pre- e posti limitati (*eccetto la silent disco).

In assenza di registrazione sarà necessario acquistare il biglietto di Ingresso .

La registrazione dà accesso a Giardino e parte del piano terra di Villa Arconati. Il Piano Nobile e la mostra di Arte contemporanea On The Edge Of Time sono visitabili solo con biglietto di ingresso o visita guidata FAR.

Tutta la programmazione è disponibile su Facebook alla pagina evento FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE.

Il territorio, il progetto, i PIC

I luoghi del progetto e-pic land “Ville di delizia, parchi e acque: nuove prospettive per il Nord Milano” sono quelli del nord-ovest milanese e ospitano 300mila abitanti in 16 città: si snodano tra il Canale Villoresi e il fiume Olona, attraversano il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Rappresentano un caleidoscopico palinsesto che racconta di natura, arte, storia, cultura, svago e ricreazione per tutti.

Il progetto e-pic land si inserisce nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano in una delle zone a più alta concentrazione di interesse storico e strategico e in grande trasformazione: il Distretto di Innovazione Mind, luogo in cui sarà possibile sperimentare nuovi modi di lavorare, di fare ricerca, di abitare, di stare insieme nell’ottica della sostenibilità sorto accanto alle Ville di Delizia, vessillo di arte e di memoria storica.

e-pic land, nel suo insieme, costituisce una robusta sperimentazione che può tradursi in utili modelli progettuali tali da favorire la replicabilità e la sostenibilità.

