La Famiglia Comasca, associazione culturale nata nel 1969 per promuovere la conoscenza della storia, dei costumi, dell’arte e di tutti gli aspetti della cultura e della vita sociale comasca, rinnova il suo sostegno al Festival Como Città della Musica, promosso dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, regalando ai cittadini venti biglietti per l’opera partecipativa L’Elis d’amore in programma venerdì 1°luglio alle ore 21.30 all’arena del Teatro.

La Famiglia Comasca sceglie ancora 200.Com Un progetto per la città.

L’opera partecipativa di AsLiCo è ormai diventata l’elemento distintivo del Festival, un progetto unico in Italia, premiato anche col Premio Abbiati per il suo carattere innovativo di partecipazione di oltre duecento cantori non professionisti, di qualunque background culturale, senza distinzione di età, lingua o competenza, inseriti in una produzione operistica, dopo un anno di laboratori di canto corale.

Il titolo scelto per quest’ottava edizione è L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in scena mercoledì 29 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio. A dirigere Orchestra 1813, coro e cantanti professionisti ci sarà la Direttrice Azzurra Steri.

La regia è di Manuel Renga che ha studiato l’Arena, trasformandola in “un set cinematografico che ricorda le ambientazioni e i personaggi di Modern times di Charlie Chaplin o di Animal crackers dei Fratelli Marx”.

Protagonisti i cantanti AsLiCo vincitori e finalisti delle passate edizioni del Concorso per giovani cantanti lirici: Maria Rita Combattelli (Adina), Nico Franchini (Nemorino), Lodovico Filippo Ravizza (Belcore), Matteo Mollica (Dulcamara) e Mariia Kokareva (Giannetta).

I biglietti sono distribuiti alla biglietteria del Teatro a partire da martedì 21 giugno alle ore 10. Sarà possibile ritirare solo 2 biglietti a testa fino ad esaurimento posti.

www.famigliacomasca.net

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia