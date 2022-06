Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così commentato la scelta di Amadeus di Chiara Ferragni come coconduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

“Mi sembra una genialata. Ma sì, perché comunque lei è una giovane che si è inventata un lavoro, magari è anche una che sul palco ci sta bene. Poi secondo me in questo momento rappresenta anche qualcosa: è la moglie di un uomo che si è esposto in un momento difficoltoso.

Insomma, Ci sono tanti elementi, al di là del fenomeno Ferragni, che possono essere giusti. Escludo che sia meglio vestita di me (ride). No, scherzo, faranno a gara a vestirla, mamma mia.

Sono abbastanza d’accordo con Amadeus che cavallo che vince si cambia. Si gira, si fa un’altra cosa. Quando una cosa è stata fatta in modo piacevole bisogna inventarne un’altra. Io trovo che questa sia stata una scelta molto intelligente, ma io trovo che Amadeus sia un uomo molto intelligente con un grande senso dello spettacolo. E’ un uomo molto perbene, molto civile”.

Chiosa così Costanzo: “Se gli danno per il quinto anno Sanremo, Amadeus deve far venire Mattarella”.

