Il leggendario fondatore dei Monty Python arriva per la prima volta (e probabilmente per l’ultima) in Italia, con una data esclusiva al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

John Cleese è noto in tutto il mondo per il suo “black humor” tipicamente britannico e proprio per questo motivo il titolo del suo ultimo tour “Last Time To See Me Before I Die” non dovrebbe essere uno shock per nessuno.

Il tour prosegue da oltre otto anni e questo è abbastanza rassicurante, dato che non ha ancora motivo di arrendersi.

John Cleese è meglio conosciuto come il membro sopravvissuto più a lungo dei Monty Python, ma anche per la notevole serie televisiva “Fawlty Towers”. È spesso citato come il moderno padrino della commedia.

Ora a 81 anni e dopo aver pubblicato l’acclamato libro “Creativity: A Short and Cheerful Guide”, torna in Europa con il suo infinito tour di addio, rimanendo tagliente come sempre, sia nell’umorismo che nella critica sociale.

Le date precedenti di questo tour di 8 anni si sono esaurite in un batter d’occhio e hanno ricevuto critiche eccellenti.

Ora, i fan italiani di Cleese e Monty Python avranno finalmente la possibilità di vederlo in scena per un’ultima volta con il suo “Last Time To See Me Before I Die”.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

JOHN CLEESE Last Time To See Me Before I Die

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO ORE 21.00

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

