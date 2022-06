Oggi 24 giugno esce “GOOD MORNING ITALIA”, primo album di JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE.

Otto tracce + una ghost track (quella che da il titolo all’intero disco, unica in italiano) in cui si sprigionano emozioni coinvolgenti, arrangiamenti che sanno unire con una linea immaginaria il folk e il bluegrass statunitense alla tradizione partenopea, mediterranea, e testi che parlano di cadute e risalite, di paura e di coraggio, di amore e tradimenti.

Il progetto nasce dall’incontro tra “The Restaurant Man” e la band napoletana, conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte e condotto dallo stesso Bastianich alcuni anni fa.

La passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana lo ha portato a confrontarsi e collaborare con “La Terza Classe”, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

L’incontro con il produttore Jex Sagristano è stato l’ultimo tassello di un incastro perfetto in termini artistici e umani, portando alla realizzazione di “Good Morning Italia”

Il Bluegrass nasce, come tutte le musiche e tutte le forme di arte arti, dall’incontro fra culture diverse. Non alza barriere, decisamente le abbatte. Nata dall’immigrazione scozzese e irlandese negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, da una prima radice celtica si contamina con il gospel e il blues, il sacro e il profano per eccellenza. La chiesa e la strada, insieme. È una musica rurale, costola del più ampio crogiuolo del Country, con cui condivide gli strumenti a corda e la necessità, per esprimersi, di suoni prettamente acustici.

“Good Morning Italia” è un regalo di andata e di ritorno tra un personaggio dalle radici istriane (i Bastianich sono stata una delle innumerevoli famiglie partite alla ricerca di fortuna dopo la seconda guerra mondiale da un territorio all’epoca ancora italiano) che negli States ha caparbiamente voluto, cercato e realizzato il successo in campo imprenditoriale, e una band, La Terza Classe, che ha saputo coniugare l’amore per la propria terra d’origine con quella di ispirazione artistica, divenendo una realtà di altissimo livello.

Nel disco sono presenti i singoli “This Good Man”, primo estratto uscito nel dicembre 2021, e “Fall in Between” nuovo singolo uscito il 3 giugno (con videoclip l’8 giugno).

Link al videoclip del brano “This good man”: https://www.youtube.com/watch?v=RN1NJzyPw_I

Link al videoclip di Fall in Between: https://www.youtube.com/watch?v=XNefUbsKmJo&t=1s

Il calendario del tour curato da Barley Arts che accompagnerà l’uscita del disco è in continuo aggiornamento:

Venerdì 24 Giugno 2022 – TROPEA (VV), Largo Migliarese

Domenica 26 Giugno 2022 – SURDO DI RENDE (CS) – Via Giuseppe Parini NUOVA DATA

Lunedì 27 Giugno 2022 – LAMEZIA TERME (CZ) – Piazza della Cattedrale – CAMBIO DATA

Venerdì 1 Luglio 2022 – NAPOLI, Masseria Sardo

Sabato 2 Luglio 2022 – RIOLUNATO (MO) – LunaRio Fest

Lunedì 4 Luglio 2022 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) – M&T Festival

Giovedì 7 Luglio 2022 – FORGARIA NEL FRIULI (UD), Forgaria Arena Music Fest

Venerdì 8 Luglio 2022 – ROVIGO – Delta Blues Festival

Sabato 9 Luglio 2022 – PISTOIA – Pistoia Blues – (Opening per Gov’t Mule)

Domenica 10 Luglio 2022 – CERVASCA (CN) – Festa Cervasca

Lunedì 11 Luglio 2022 – TREVIGLIO (BG), Revel Summer Fest

Venerdì 5 Agosto 2022 – SENIGALLIA (AN) – Summer Jamboree Festival

Sabato 6 Agosto 2022 – CALAMBRONE (PI) – Eliopoli Summer Fest

Lunedì 8 Agosto 2022 – CONTURSI TERME (SA), Premio Contursi Terme

Giovedì 11 Agosto 2022 – SUBIACO (RM), Subiaco Rock Blues Festival

Giovedì 8 Settembre 2022 – CHIARI (BS), Palio Delle Quadre

Venerdì 9 Settembre 2022 – PESCANTINA (VR), Aquardens Terme Verona

Venerdì 16 Settembre 2022 – ROMA, Stazione Birra

