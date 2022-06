“Pet Gala” mostra a sostegno progetto “Adotta gli invisibili”

“Pet Gala” una mostra visiva organizzata da Poldorescue e Mini a sostegno del progetto “Adotta gli invisibili” di Fondazione Squadra4Zampe Onlus

Poldorescue, l’associazione di promozione sociale a sostegno dei cani in difficoltà fondata da Poldo Dog Couture, brand specializzato nella creazione di collezioni luxury pet fashion e attivamente impegnato a favore della salute degli amici a quattro zampe, prosegue il percorso di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e di inserimento in una nuova famiglia d’adozione, organizzando il cocktail event benefico “PET GALA”, con il supporto di MINI, partner di Poldo Dog Couture.

Martedì 28 giugno dalle 18.00 alle 21.00 presso il Casello 11 e 12 di Porta Nuova a Milano, i milanesi potranno assistere ad una mostra visiva dal titolo “ADOTTA GLI INVISIBILI ”: 15 cani abbandonati, adesso ospiti della Fondazione Squadra 4 Zampe Onlus, ognuno con una storia speciale da raccontare che, per molteplici cause, sono stati ritenuti inadeguati e difficilmente adottabili. Fondazione gli ha accolti dedicando loro tempo, cura e professionalità rendendoli, così, nuovamente adatti alla vita in famiglia.

Fondazione Squadra4Zampe Onlus, nasce nel 2011 da un affiatato gruppo di persone desiderose di mettere a disposizione il proprio tempo e professionalità, mossi dall’amore comune verso gli animali. Fondazione Squadra4zampe Onlus aiuta i cani in difficoltà , abbandonati , maltrattati e non rispettati cercando il miglior modo di creare adozioni consapevoli e accompagnando, adottante e adottato in un percorso educativo e d’inserimento verso una nuova vita, all’insegna dell’amore e del benessere.

L’evento sarà l’occasione per partecipare alla raccolta fondi e aiutare i cani Rescue. Tutti i proventi saranno interamente devoluti a favore delle iniziative benefiche dell’associazione Poldorescue, tra cui recupero, la rieducazione e l’assegnazione a famiglie che doneranno loro cure e affetto.

Dopo la campagna sociale e digital #IONONLOABBANDONO dello scorso luglio, firmata Poldorescue, volta a combattere il fenomeno dell’abbandono dei cani durante il periodo estivo e in cui MINI aveva contribuito prestando un’automobile al team di Poldorescue per tutte le attività operative territoriali di recupero e cure dei cani abbandonati fino a Dicembre 2022, l’associazione si unisce nuovamente alla casa automobilistica britannica per creare progetti che, come valore condiviso, hanno la solidarietà e il benessere degli amici a 4 zampe.

La mission comune è quella di sensibilizzare sul tema dell’adozione di cani rescue, rendendo il mondo consapevole dell’elevato numero di cani abbandonati in Italia. Insieme si occupano di recuperarli in sicurezza da ogni angolo d’Italia, rieducarli e trovare loro una nuova famiglia.

Si stima infatti che ogni anno in Italia vengano abbandonati circa 50.000 cani e, di questi, l’80% rischi di morire di stenti, a causa di incidenti o di maltrattamenti.

