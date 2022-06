Green Day

Muse

Red Hot Chili Peppers

Metallica

and more…

Dal 16 al 19 giugno 2022

TORNA IL FESTIVAL RESPONSABILE

Mobilità sostenibile, efficientamento energetico, educazione alla raccolta differenziata, riduzione del consumo acqua e plastica e riduzione spreco alimentare

AREA VILLAGE

6.000 mq di food & beverage e attività collaterali

– 6 giorni. Conto alla rovescia per Firenze Rocks, il più importante festival italiano, uno tra i più prestigiosi in Europa, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno alla Visarno Arena, il grande parco cittadino situato nel cuore di Firenze.

LINE UP: LA HALL ALL FAME DEL ROCK MONDIALE

PARTNERSHIP E INIZIATIVE SPECIALI PER UN FESTIVAL ANCORA PIÙ RESPONSABILE

Iniziative a tema green/eco-friendly previste nell’ambito della quarta edizione di Firenze Rocks, in programma dal 16 al 19 giugno 2022

Mobilità sostenibile

Si rinnova la collaborazione annuale con Frecciarossa anche per questa stagione. Grazie all’offerta ‘Speciale Eventi’, sarà infatti possibile di usufruire di sconti fino al 50% sui collegamenti ad Alta Velocità di Trenitalia per viaggiare con Le Frecce e a Firenze durante i giorni di Firenze Rocks.

Il treno è, infatti, il mezzo sostenibile per eccellenza in quanto elettrico e perché riesce a trasportare un elevato numero di persone con il minor impatto ambientale possibile.

Con l’app RideMovi, mobility partner ufficiale di Firenze Rocks, il pubblico potrà usufruire del servizio di bike sharing a flusso libero e di parcheggi dedicati alle biciclette in prossimità della Visarno Arena. L’app consentirà inoltre al pubblico di utilizzare dei coupon sconto promozionali con alcuni minuti in bicicletta elettrica gratuiti.

Riduzione del consumo energetico

Plenitude, società controllata da Eni, sarà partner di Firenze Rocks 2022 con iniziative finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica dei concerti live. Nello specifico, la zona ‘village’ dei concerti sarà alimentata con un generatore ibrido di ultima generazione. Plenitude contribuirà anche all’efficientamento delle celle frigorifero impiegate nella zona food. Nella zona degli sponsor saranno messe a disposizione del pubblico alcune panchine per la ricarica del telefono ad energia solare.

Sensibilizzazione alla raccolta differenziata

Ritorna anche quest’anno a Firenze Rocks l’iniziativa “Riciclare è rock” con i volontari “green” per sensibilizzare il pubblico sul tema della raccolta differenziata nell’area della Visarno Arena. L’iniziativa, inoltre, quest’anno si arricchisce della collaborazione con il team Green Evo al fine di migliorare il coordinamento e la supervisione del corretto smaltimento nei rifiuti nelle venue dei concerti.

Riduzione degli sprechi

Con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale del Festival, i materiali plastici prodotti nell’area dello show e necessari a comunicare informazioni di servizio verranno riutilizzati da altre produzioni interne Live Nation, non solo a Firenze Rocks ma anche in altri grandi eventi.

Firenze Rocks provvederà a dotare tutto lo staff impiegato nel backstage dei concerti di circa 1000 borracce in alluminio riutilizzabili fornite dal partner 24Bottles. Una collaborazione che si rinnova e si amplia in un anno fondamentale per l’azienda che ha ottenuto la certificazione CarbonNeutral®: l’impatto di ogni bottiglia è completamente azzerato dai progetti di sostenibilità supportati dal brand che è anche una B Corporation. Inoltre, per ogni borraccia riempita si evita il rilascio di 0,08 kg di anidride carbonica nell’atmosfera. In questo modo la parte backstage dei Festival sarà plastic free e permetterà allo staff e alle crew di ridurre consumi di acqua e plastica.

FIRENZE ROCKS VILLAGE: VIVI IL FESTIVAL A 360°

Un happening straordinario anche per le numerose iniziative che animeranno il “Firenze Rocks Village” dove sarà possibile fare molteplici attività di intrattenimento e svago in un parco area di 6.000 mq.

Particolare attenzione alle tematiche ambientali nell’Area Green Nation con attività di educazione e sensibilizzazione per presentare le realtà che supportano il Festival in tutti i processi di sostenibilità.

Infine, tra i servizi generali offerti dal Festival ci saranno lockers per il deposito oggetti e carica dei cellulari, bagni, zone d’ombra e relax, tunnel nebulizzanti, bike parking e naturalmente aree primo soccorso.

APP UFFICIALE, INFO & BIGLIETTI

Tutte le informazioni utili sul festival, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it, l’app ufficiale del festival e i canali social.

Scarica la App ufficiale di Firenze Rocks (Apple e Android)

https://itunes.apple.com/app/id1200814211

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greencopper.android.firenzerocks

I biglietti e gli abbonamenti, dove ancora disponibili, sono acquistabili sulle piattaforme delle biglietterie ufficiali: Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

