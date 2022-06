GEMITAIZ è pronto a tornare live, calcando i maggiori palchi dell’estate italiana.

Parte dalla sua Roma, il 18 giugno dal palco del ROCK IN ROMA il suo “ECLISSI SUMMER TOUR 2022”.

Durante i concerti il rapper sarà accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, e avrà l’occasione di portare per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album “ECLISSI” e quelli contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9”.

Di seguito gli appuntamenti annunciati del “ECLISSI SUMMER TOUR 2022”, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label:

18 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

30 GIUGNO – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022 (PARCO SAN VALENTINO)

5 LUGLIO – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO – PRATO – PRATO È SPETTACOLO

Info e biglietti su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it

A 4 anni dal suo ultimo album, certificato triplo platino, “DAVIDE”, GEMITAIZ ha pubblicato “ECLISSI” (https://island.lnk.to/eclissi; Tanta Roba Label/Island/Universal Music), che ad una settimana dall’uscita è arrivato al primo posto TOP ALBUM FIMI e dopo tre settimane al primo posto TOP VINILI FIMI.

“ECLISSI” è un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz – L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine.“

Questa la tracklist completa di “ECLISSI” e le collaborazioni al suo interno:

1. Adesso (prod. Ombra, Polezsky)

2. Ciao baby (prod. Mixer T, Stabber)

3. Eclissi feat. Neffa (prod. PK)

4. Jorge Lorenzo feat. A$AP Ferg (prod. Frenetik & Orang3, Mixer T)

5. Top feat. MadMan (prod. PK, Mixer T)

6. Pornstar feat. Sfera Ebbasta (prod. Mixer T)

7. Rollin’ pt. 2 (prod. Ombra)

8. Silenzio (prod. MACE)

9. Pochette feat. Noyz Narcos (prod. Sine)

10. K.O. feat. Coez & Marracash (prod. Gemitaiz)

11. Quando sto con te (prod. Frenetik & Orang3)

12. Ogni volta feat. Venerus (prod. Ombra)

13. Qua con me (prod. Ombra, Grindalf)

Parlando ai fan suoi social, il rapper ha anche raccontato: “Ormai è difficile spiegare quanto sia complicato soddisfare tutti con la musica. Soprattutto in questi ultimi anni dove la musica è stata ridotta all’osso e il marketing che c’è dietro sembra avere la precedenza. Io sono sempre stato uno che si sa adattare e sa stare al passo con i tempi, perché rinnovarsi e competere è bello. Ma non è tutto. Questo per dirvi che si, anche a 13 anni di distanza dal mio primo progetto solista, la paranoia e la voglia di dare il massimo sempre non sono cambiate, forse è cambiato quello che io considero il massimo rispetto a quello che si aspetta il pubblico. Il disco che uscirà trovo che sia la perfetta evoluzione dopo “Davide” e che ci sia tutto quello che avevo dentro. Non è un disco leggero. Fino al giorno dell’uscita per me sarà un po’ come stare in un limbo, sapendo di non poterne uscire se non quando queste canzoni saranno anche vostre.”

https://www.instagram.com/thetruegemitaiz/

