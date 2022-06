Francesco Piccolo e Pif tornano a grande richiesta in scena a Napoli con

“Momenti di trascurabile (IN)felicità”

Venerdì 1° luglio 2022 – ore 21.15

Napoli, Giardini Romantici di Palazzo Reale

Palazzo Reale Summer Fest 2022 (Piazza del Plebiscito)

Dopo il grandissimo successo di critica e di pubblico che li ha accompagnati in tournée nei teatri italiani, Francesco Piccolo e Pif tornano finalmente a Napoli con Momenti di trascurabile (IN)felicità, stavolta nel suggestivo scenario dei Giardini Romantici di Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito.

Lo spettacolo, di Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti), è in programma nella rassegna Palazzo Reale Summer Fest 2022 e vede sul palco Piccolo insieme a Pif, già protagonista dell’omonimo film del 2019 diretto da Daniele Luchetti e scritto con Francesco Piccolo.

Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi.

Le voci dei due interpreti in scena restituiscono pieno valore agli attimi felici e infelici che fanno parte dell’esistenza quotidiana e sui quali, spesso, non si ha il tempo o la pazienza di soffermarsi, così a immortalare le tantissime istantanee di una realtà che nasconde il senso più profondo e volubile della vita.

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – afferma l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio».

Un’occasione per ritrovare attraverso lo spettacolo dal vivo un contatto diretto con i lettori, e anche un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili delle nostre vite – che ci accomunano tutti con un sorriso (a volte amaro).

