Francesca Maria Giuliano, la ragazza degli Anni ’50 di ” Avanti un altro! “, il noto game show preserale in onda su Canale 5, strega tutti al Festival di Cannes conquistando il famoso red carpet internazionale.

Ha indossato, con le sue forme da super maggiorata, un sensualissimo e trasparente abito a Sirena, cucito a mano dall’ Atelier Fabio Porliod, acconciatura rigorosamente “Anni ’50”, riprodotta fedelmente da Luca Carta ” Loud Parrucchieri ” e -ovviamente- il make up anche esso “Anni ’50 “, eseguito da Stella Makeup Torino ” Royal Academy of Makeup “

“E’ stata un’ emozione indescrivibile trovarmi su un red carpet tra i più importanti del mondo. Ho vissuto a pieno questa enorme opportunità e, pur stando in mezzo a top model magre e perfette, conosciute in tutto il mondo, io ho sfoggiato le mie curve senza rinunciare a un abito super stretto a sirena, proprio come ha fatto Ashely Graham.

In questo momento storico dove si vuole essere magre a tutti i costi è importante dimostrare che le curve sono un valore aggiunto prezioso che possono aprire porte importantissime . Curvy è bello!”, queste le sue dichiarazioni riguardo all’esperienza appena vissuta.

L’artista ringrazia:

– l’ Atelier di Fabio Porliod e le sue sarte che hanno realizzato su misura e a mano il suo splendido abito a sirena con trasparenze,” infischiandosene delle critiche e dei suoi chiletti di troppo”

– il suo Hair stilyst Luca Carta ” Loud Parrucchieri ” per aver realizzato fedelmente la sua acconciatura Anni ’50

– la Makeup artist Stella Makeup Torino ” Royal Academy of Makeup “

Francesca Maria Giuliano

