Ditonellapiaga: è online il video di “Disco (I Love It)”

DITONELLAPIAGA: è nella cinquina delle Targhe Tenco 2022 l’album Camouflage candidato come Miglior Opera Prima

Intanto è online da oggi il videoclip di DISCO (I LOVE IT), il nuovo singolo, uscito il 24 giugno per Dischi Belli/BMG Italy

Guarda il video: https://youtu.be/cFCddLlwjGI

Ascoltalo il brano: https://Ditonellapiaga.lnk.to/Disco_ILoveItPR

Si aggiungono nuove date al tour estivo

Biglietti disponibili qui: https://www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-camouflage-il-tour

Camouflage, il disco d’esordio di Ditonellapiaga, è nella cinquina delle Targhe Tenco 2022 come Miglior Opera Prima. Un ulteriore importante riconoscimento che arriva dopo l’infuocata partecipazione al Festival di Sanremo, il Disco di Platino per Chimica e un tour estivo che la sta consacrando come una delle più importanti protagoniste della nuova musica pop.

Intanto, dal 24 giugno è in rotazione radio e sulle piattaforme digitali Disco (I Love It), il nuovo singolo per Dischi Belli/BMG Italy e da oggi 27 giugno è online il videoclip diretto da Michele Formica.

L’asfalto che brucia sotto il sole cocente, solcato da un “pandino” che sfreccia alla strabiliante velocità di 30km/h. Un twister che resiste al tepore di un tramonto in spiaggia, prima di quell’ultimo tuffo che ti lascia addosso il costume bagnato fino a tardi, prima di fare una doccia e prepararsi per andare in “disco”.

Il video di Disco (I Love It) è il ricordo felice e malinconico al tempo stesso di un’estate spensierata. Fra oggetti iconici degli anni ’80 e ’90, acconciature alla Cindy Crawford e una fotografia da filtro vintage instagram e calda come il brano, è l’estate della nostra adolescenza.

La perfetta traduzione visiva di uno stilosissimo pezzo in equilibrio fra riferimenti disco funk ed eleganti sonorità del contemporary r&b americano che canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un disco dei tardi anni ’70, le mani si perdono fra le ‘onde’ del vento, quel vento di novità che spettina i capelli e scompiglia i ricordi più malinconici tenuti ben nascosti in fondo al cuore.”

Info e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-camouflage-il-tour

TUTTE LE DATE DI CAMOUFLAGE IL TOUR

3 LUGLIO 2022 – APPIGNANO DEL TRONTO (AP) – RURAL ART FESTIVAL

05 LUGLIO 2022 AREZZO – MEN/GO MUSIC FEST

13 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

15 LUGLIO 2022 L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL

23 LUGLIO 2022 GENOVA – BALENA FESTIVAL

28 LUGLIO 2022 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – LACUSTICA

30 LUGLIO 2022 NAPOLI – PALAZZO REALE SUMMER FEST

31 LUGLIO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SUD EST INDIPENDENTE – SEI FESTIVAL

06 AGOSTO 2022 PINETO (TE) – PRIMAVOLTA FESTIVAL (nuova data)

11 AGOSTO 2022 CODROIPO (UD) – VILLA MANIN ESTATE 2022 (nuova data)

13 AGOSTO 2022 ALCAMO (TP) – ALCART FESTIVAL

20 AGOSTO 2022 MILO (CT) – OPERA FESTIVAL

24 AGOSTO 2022 EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL

26 AGOSTO 2022 BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

02 SETTEMBRE 2022 CELLA MONTE (AL)- JAZZ:RE:FOUND

03 SETTEMBRE GALZIGNANO TERME (PD) – MUSICA TRA LE NUVOLE – ANFITEATRO DEL VENDA

10 SETTEMBRE 2022 BERGAMO – NXT STATION

11 SETTEMBRE 2022 ALGHERO (SS) – ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT

12 SETTEMBRE 2022 – MILANO – SPAGHETTILAND ARENA MILANO EST (data aggiornata)

16 SETTEMBRE 2022 ROMA – SPRING ATTITUDE FESTIVAL

01 OTTOBRE 2022 FAENZA (RA) – MEI (nuova data)

