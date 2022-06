Bartolini live a Villa Ada il 27 giugno, con “Bart Forever”

Chitarre ruggenti, ritmiche serrate e ritornelli memorabili.

Finalmente nella sua città di adozione, Bartolini si prepara a presentare “Bart Forever” – il suo nuovo disco appena uscito per Carosello Records – a Villa Ada lunedì 27 giugno (ore 21, qui i biglietti: https://bit.ly/3u0YuCz).

Voce e chitarra, Bartolini condivide il palco di Roma con Andrea Messina (synth e chitarra), Leonardo Sentinelli (batteria) e Michele Di Muro (basso).

Prodotto con l’aiuto di Jesse Germanò, Andrea Messina e Matteo Domenichelli, l’album arriva a due anni di distanza dal suo disco d’esordio “Penisola”.

Un progetto musicale concepito come fosse l’ultimo, e allo stesso tempo vissuto come il primo. Un sound personale e curatissimo, ispirato da artisti internazionali come Jean Dawson e Dominic Fike.

Ventisette anni, la provincia nel cuore e la metropoli in testa, in “Bart Forever” l’artista si guarda allo specchio e racconta quello che vede:

“è un omaggio alla mia adolescenza che sembra essere infinita, al fatto che ero e probabilmente resterò sempre così, un bambino di provincia. Da sempre assuefatto, e allo stesso spaventato dal mondo esterno, qui provo in qualche modo ad affrontarlo, parlando del cambiamento che avviene mentre nemmeno te ne accorgi.”

Nato e cresciuto a Trebisacce, piccola realtà calabrese affacciata sul mare, viene adottato oggi da Roma e prima da Manchester, da cui assorbe e fa suo un britpop elegante e ricercato.

Guarda indietro al suo passato e svela un universo intimo, fotografando un quadro complesso di polaroid senza filtri.

Sono immagini a volte sfuocate e altre molte nitide, in alcuni casi dal sapore dolce e in altri amaro. Sicuramente importanti, come solo le fotografie dell’adolescenza possono essere, quelle destinate – appunto – a durare per sempre.

Le prossime date:

6 luglio Bologna – Covo Summer

16 luglio Piacenza – Kult

https://orcd.co/bartolini-bartforever

