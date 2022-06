Canale 5: da oggi 27 giugno, torna “Morning News”

Dal 27 giugno 2022 – dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle ore 8.45 su Canale 5 – torna il programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, “Morning News”, condotto da Simona Branchetti.

Ospite del primo appuntamento per un’analisi dei risultati dei ballottaggi sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i temi della puntata, l’emergenza lavoro in Italia, con lo scontro tra chi non trova dipendenti per la propria attività e chi invece non vuole lavorare per via di sussidi come il reddito di cittadinanza.

Spazio anche al caso della morte della piccola Elena, con i nuovi fotogrammi che hanno ripreso gli spostamenti della madre prima e dopo il delitto. Infine, le dinamiche degli ultimi giorni dei protagonisti de “L’isola dei famosi” in vista della finale.

