Al via lunedì 13 giugno “Estate al Maggiore”

Dopo il successo degli spettacoli portati in scena nei mesi scorsi, il palco del Maggiore, la sua Arena Esterna e Villa Simonetta ospitano la MAV Symphony Orchestra Budapest, Compagnia EgriBiancoDanza, I Legnanesi con l’Orchestra Matteo Bensi, Davide Van De Sfroos, Aka 7even, Drusilla Foer, Stefano Massini con l’Orchestra Multietnica di Arezzo e importanti appuntamenti con la musica classica

Dopo il successo della stagione appena conclusa, Verbania torna ad accogliere un ricco cartellone di eventi, ospitati al TEATRO MAGGIORE, nella sua ARENA ESTERNA, il cui palco è stato acquistato grazie al progetto Culturagility, finanziato da Fondazione Cariplo, e nella recentemente riaperta al pubblico VILLA SIMONETTA.

Si tratta di ESTATE AL MAGGIORE, al via lunedì 13 giugno: nove appuntamenti che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, passando per la danza e la prosa.

Come per la serie di eventi da poco conclusa, questa volta con l’impressione di essere sempre più vicini alla “normalità” a cui siamo sempre stati abituati, la “città giardino sul Lago Maggiore” torna ad essere luogo di condivisione di emozioni, dove poter tornare a ritrovarsi in platea, assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore.

