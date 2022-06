MarcoNegliStadi: annunciati special guest all’Olimpico

Marco Mengoni

Gazzelle e Madame special guest allo Stadio Olimpico di Roma

14 giugno @ Parco di Villa Manin – Codroipo (UD) – data zero

19 giugno 2022 @ Stadio San Siro – Milano

22 giugno 2022 @ Stadio Olimpico – Roma

è il primo water equal tour al mondo

a sostegno di un progetto idrico in Tanzania

“Golden Button” per Marco Mengoni

per oltre 1 milione di subscriber al suo canale YouTube

Conto alla rovescia per i primi live negli stadi di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi con l’annuncio a sorpresa di due special guest: Gazzelle e Madame.

Ieri sera, con una diretta su TikTok, Mengoni ha svelato la loro presenza sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno.

I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), saranno allo stadio romano con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e le fortunate collaborazioni affiancandolo, rispettivamente, su Il meno possibile e Mi fiderò.

Arriva da Villa Manin, dove sono in corso le prove del live, l’annuncio di questi due ospiti speciali: con Gazzelle, entrato a sorpresa nella diretta TikTok per parlare con Marco, c’è un’amicizia di vecchia data, nata ai tempi della collaborazione in Calci e pugni, un rapporto di stima personale e professionale con una persona che ha la dote di aiutare a rimettere i piedi a terra, anche attraverso la sua voce schietta; Madame è, secondo Marco, una delle voci più blues del nostro panorama musicale e l’ha voluta accanto a sè, in studio e live, per la sua profondissima capacità comunicativa.

Tra pochi giorni Marco Mengoni sarà, infatti, protagonista di due concerti eccezionali per un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita. #MarcoNegliStadi, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, dopo la data zero in programma il 14 giugno 2022 al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD).

I biglietti per #MarcoNegliStadi sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.

Radio Italia è la radio partner del tour

