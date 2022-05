Sky Calcio: trentottesima giornata di campionato

SERIE A TIM 2021/2022

Sabato dalle 20.45

FIORENTINA-JUVENTUS

su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Sky Sport 4K in streaming su NOW

ATALANTA-EMPOLI dalle 20.45

su Sky Sport 253, in streaming su NOW

Domenica VENEZIA-CAGLIARI dalle 21

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, in streaming su NOW

Per gli approfondimenti, “Sky Calcio l’Originale”, “La Casa dello Sport”

e un doppio appuntamento con “Sky Calcio Club”, alle 20 e alle 23

Domenica collegamenti e aggiornamenti dagli inviati

per la consegna dello Scudetto

Appuntamento con la trentottesima giornata della Serie A TIM 2021/2022, da domani, venerdì 20 maggio, a domenica 22 maggio.

Per questa ultima giornata di campionato, sabato 21 maggio, dalle 20.45 Fiorentina-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Atalanta-Empoli su Sky Sport 253 e in streaming su NOW; domenica 22 maggio Venezia-Cagliari dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

STUDI E APPROFONDIMENTI – Domani appuntamento dalle 20 e dalle 22.40 con “Sky Calcio l’Originale” condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet e Walter Zenga. Domenica, dalle 11.30, dalle 14.25 e dalle 17, “La Casa dello Sport” con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo Marani (fino alle 15.30). Per tutta la giornata, news e collegamenti con gli inviati dai campi e durante le partite, dalle 18, spazio a “Campo Aperto Domenica”, condotto da Leo Di Bello. In serata poi doppio appuntamento con “Sky Calcio Club”, dalle 20 per vivere la cerimonia di premiazione e dalle 23 per tutti i commenti. In studio Fabio Caressa, al tavolo con lui Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Melissa Satta.

Aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A TIM anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport, con gli highlights di tutte le partite commentate dalle voci di Sky Sport disponibili dalla mezzanotte. La visione della programmazione Sky Sport della giornata di Serie A TIM è disponibile su Sky Go, anche in HD.

LA PROGRAMMAZIONE SKY DELLA TRENTOTTESIMA GIORNATA DI SERIE A TIM

LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

SABATO 21 MAGGIO

ore 20.45

Diretta Gol Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Fiorentina-Juventus Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara; commento Luca Marchegiani

bordocampo Vanessa Leonardi e Giovanni Guardalà

Diretta Gol Riccardo Gentile

ore 20.45

Atalanta-Empoli Sky Sport 253, in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi; commento Lorenzo Minotti

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti

Diretta Gol Federico Botti

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 21

Venezia-Cagliari Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi

bordocampo Francesco Cosatti e Massimiliano Nebuloni

STUDI e RUBRICHE

SABATO 21 MAGGIO

Sky Calcio L’Originale

dalle 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet e Walter Zenga

DOMENICA 22 MAGGIO

La Casa dello Sport

dalle 11.30 alle 12.25, dalle 14.25 alle 15.30 e dalle 17 alle 18.

in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Matteo Marani (fino alle 15.30)

Campo Aperto Domenica

dalle 18 alle 20

in studio: Leo Di Bello

Sky Calcio Club

dalle 20 alle 21 e dalle 23 a mezzanotte e mezza

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchiegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Melissa Satta

