PINGUINI TATTICI NUCLEARI, dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in presave al linkhttps://forms.sonymusicfans.com/campaign/pinguini-tattici-nucleari-giovani-wannabe/.

Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe“, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica.

Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino AHIA!, la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (FIMI/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all’estate italianaaccezione,

“Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”, spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari

Ed è un’autentica collezione diDischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre settanta settimane, quella che accompagna il successo di una delle band più amate d’Italia, pronta a tornare sui palchi con DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.

CALENDARIO INDOOR

14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022) – SOLD OUT

27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @Unipol Arena (recupero del 28/02/2022) – SOLD OUT

2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @Shock Wave Festival – Lungomare Tosti –NUOVA DATA

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA

Instagram: https://www.instagram.com/pinguini_tattici_nucleari

Facebook: https://www.facebook.com/pinguinitattici/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCO4tWwbojSK1oz-p0eZZHQ

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia