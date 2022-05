L’atto finale della serie italiana che ha girato il mondo

La serie originale Sky sbarca in dvd e Blu-ray con oltre un’ora di contenuti speciali

Disponibile con Universal Pictures Home Entertainment

Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono all’atto conclusivo, giunti alla resa dei conti, ma la loro storia resta per sempre con noi grazie al prodotto home video. I protagonisti della serie, interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, ci accompagnano in questo capitolo conclusivo ricco di azione e colpi di scena. La quinta ed ultima stagione di Gomorra arriva in Dvd e Blu-ray a partire dal 19 maggio, con oltre un’ora di contenuti speciali per scoprire i dietro le quinte ed i personaggi – vecchi e nuovi.

La trama di questa quinta stagione fa seguito sia alle vicende della precedente, sia al film de L’Immortale, con protagonista il presunto scomparso Ciro Di Marzio. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a tornare in azione per ristabilire l’ordine.

Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

I dieci episodi di Gomorra – Stagione finale, girati fra Napoli, Riga e Roma, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. A completare il team di scrittura, Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. Marco D’Amore, oltre che protagonista nel ruolo di Ciro assieme Salvatore Esposito (Genny Savastano) è anche regista assieme a Claudio Cupellini, ruolo che aveva già svolto in due episodi della quarta stagione della serie e nel film campione d’incassi L’Immortale, ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione.

